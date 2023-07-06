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Виктория Азаренко пробилась в третий круг Уимблдонcкого турнира
06.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в третий круг Уимблдонcкого турнира. В своем втором матче на этих соревнованиях она разгромила Надию Подороску из Аргентины, сообщает «МИР 24».
Поединок продолжался один час и 21 минуту и закончился в двух сетах – 6:3, 6:0.
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На счету Азаренко четыре эйса и шесть брейк-пойнтов из девяти. Кроме того, она допустила пять двойных ошибок. Ее соперница сделала один эйс, допустила четыре ошибки на подаче и сумела реализовать один брейк-пойнт из девяти.
В третьем круге белорусская спортсменка сразится с россиянкой
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В своем втором матче на этих соревнованиях белорусская теннисистка разгромила Надию Подороску из Аргентины.
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