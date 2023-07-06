|
Лукашенко: Всегда буду бороться за суверенную и независимую Беларусь
06.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
СНГ – одна из будущих точек опоры в многополярном мире. О такой перспективе организации заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с зарубежными и белорусскими журналистами, рассказывает корреспондент «МИР 24» Полины Срибненко.
Не пресс-конференция, а беседа. Такое определение президент выбрал сам и сразу задал тон общению, сделав прогноз для всей планеты.
Лукашенко уверен: новому миру нужно больше точек опоры, в их числе уже США, Китай, Индия. Догоняют по степени влияния страны Африки и Ближнего Востока. Одной из таких опорных точек Лукашенко хотел бы видеть СНГ.
А вот Евросоюз белорусский лидер влиятельным не считает и не рассчитывает, что Запад признает свои ошибки в решении мировых проблем и конфликтов.
Говорили и о личном. К примеру, планах Александра Лукашенко на будущую президентскую кампанию. Белорусский лидер признался: пока об этом не думал. Прокомментировал и то, что оппоненты назвали его «последним диктатором Европы».
Какой будет Беларусь после Лукашенко? Глава государства заверил, что приложит максимум усилий, чтобы страна была суверенной и независимой, со своей судьбой.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси провел 6 июля встречу с представителями иностранных и белорусских СМИ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)