Лукашенко: Всегда буду бороться за суверенную и независимую Беларусь

Источник материала: Mir24.TV Belarus

СНГ – одна из будущих точек опоры в многополярном мире. О такой перспективе организации заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с зарубежными и белорусскими журналистами, рассказывает корреспондент «МИР 24» Полины Срибненко.

Не пресс-конференция, а беседа. Такое определение президент выбрал сам и сразу задал тон общению, сделав прогноз для всей планеты.

«Миропорядок на сегодняшний день уничтожен. Его не существует. Мы уже не живем по законам, по международным правилам. Мы сегодня даже не живем по понятиям. Нас ждет, абсолютно в этом убежден, уход в небытие однополярной системы. Появляется многополярность, и этот процесс уже не остановить», – заявил белорусский лидер.

Лукашенко уверен: новому миру нужно больше точек опоры, в их числе уже США, Китай, Индия. Догоняют по степени влияния страны Африки и Ближнего Востока. Одной из таких опорных точек Лукашенко хотел бы видеть СНГ.

«Для того, чтобы что-то делать, надо начинать и идти этим путем. Но наша беда в том, что если идем, то очень робко. Надо активнее демонстрировать себя. Постсоветское пространство – это не просто кладовая ресурсов, это и кладезь высоких технологий. Нам просто надо шевелиться в плане объединения. Беларусь и Россия это поняли, готовы действовать в этом направлении», – сказал президент Беларуси.

А вот Евросоюз белорусский лидер влиятельным не считает и не рассчитывает, что Запад признает свои ошибки в решении мировых проблем и конфликтов.

«Они считают себя вершителями всего. Нет Европы – она полностью под ногами США. Все, что принято в Вашингтоне, принимается европейцами, даже что удивляет, в ущерб себе. Пока мы не уравновесим планету, до тех пор они будут чудить. И это будет превращаться в гибель тысяч и тысяч, миллионов людей», – отметил Лукашенко.

Говорили и о личном. К примеру, планах Александра Лукашенко на будущую президентскую кампанию. Белорусский лидер признался: пока об этом не думал. Прокомментировал и то, что оппоненты назвали его «последним диктатором Европы».

«Я работаю на большой, высокой должности, которую мне доверил народ. Работаю, а не властвую. Что касается последнего диктатора Европы, вы должны уже извиниться передо мной. Вы уже отошли от этого определения. Никакой я не диктатор, а если и диктатор, то не последний», – заметил глава республики.

Какой будет Беларусь после Лукашенко? Глава государства заверил, что приложит максимум усилий, чтобы страна была суверенной и независимой, со своей судьбой.