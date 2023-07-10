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Азаренко проиграла Свитолиной в четвертом круге Уимблдона

10.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко уступила украинке Элине Свитолиной со счетом 6:2, 4:6, 6:7 (9:11) в матче Уимблдонского теннисного турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.

Встреча продлилась почти три часа. После игры теннисистки не пожали друг другу руки.

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В четвертьфинале Уимблдона Свитолина встретится с первой ракеткой мира Игой Швентек.

Ранее первая ракетка России Дарья Касаткина не сумела пробиться в четвертый круг Уимблдонского турнира, уступив Азаренко со счетом 2:6, 4:6. Матч продолжался 1 час 16 минут.



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Встреча продлилась почти три часа. После игры теннисистки не пожали друг другу руки.
 
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