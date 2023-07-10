Азаренко проиграла Свитолиной в четвертом круге Уимблдона

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко уступила украинке Элине Свитолиной со счетом 6:2, 4:6, 6:7 (9:11) в матче Уимблдонского теннисного турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.

Встреча продлилась почти три часа. После игры теннисистки не пожали друг другу руки.

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