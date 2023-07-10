|
Азаренко проиграла Свитолиной в четвертом круге Уимблдона
10.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко уступила украинке Элине Свитолиной со счетом 6:2, 4:6, 6:7 (9:11) в матче Уимблдонского теннисного турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
Встреча продлилась почти три часа. После игры теннисистки не пожали друг другу руки.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В четвертьфинале Уимблдона Свитолина встретится с первой ракеткой мира Игой Швентек.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Встреча продлилась почти три часа. После игры теннисистки не пожали друг другу руки.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)