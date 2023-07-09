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Выборы президента Узбекистана: как работают избирательные участки в странах Содружества?
09.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Выборы президента Узбекистана признаны состоявшимися. Явка на 13:00 по местному времени (11:00 мск) составила более 52%. Во время голосования не забыли о тех, кто сейчас находится за пределами страны. По всему миру открыты дополнительные участки, на которых граждане республики смогут отдать свой голос.
Россия
Желание проголосовать на выборах президента заставило избирателей прийти к посольству Узбекистана. Они стоят здесь с самого утра. Погорельский переулок заполнен до отказа. Жарко – раздают воду. У посольства Узбекистана в Москве тысячи граждан республики. Чувствуется общее нетерпение. Участок открывается ровно в восемь. И спустя секунду превращается в улей. Голосуют и студенты из Узбекистана, которые учатся сейчас в Москве.
Посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов высоко оценил активность своих сограждан, а еще поблагодарил российскую сторону за организацию избирателей на подходе к участку.
«Мы постарались вместе с принимающей стороной оказать максимальное содействие нашим гражданам. Несмотря на такой большой поток, мы оперативно справились, чтобы граждане не испытывали дискомфорта», – сказал Асадов.
В Санкт-Петербурге участок в генконсульстве Узбекистана. Многие граждане республики смогли совместить голосование с оформлением документов.
Беларусь
Избирательный участок в Беларуси открылся в здании посольства. В списках голосующих – больше 100 человек. Детали выборов им сообщили заранее. Сотрудники посольства связывались с каждым гражданином.
Для участия нужен только паспорт. Процедура традиционная. Избиратель оставляет свой голос в комнате за ширмой. Опускает бюллетень в опечатанную урну.
Определиться с кандидатом можно на месте. На стенах основные тезисы их программ. Проголосовать приглашают не только избирателей из списка.
За соблюдением правил следят международные наблюдатели. Это представители Исполкома СНГ и Межправительственной ассамблеи стран Содружества.
Казахстан
За избирательным процессом на каждом участке следят по одному наблюдателю от Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ. К полудню свои голоса отдали больше 14 тысяч граждан Узбекистана.
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По всему миру открыты дополнительные участки, на которых граждане республики смогут отдать свой голос.
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