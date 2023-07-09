Выборы президента Узбекистана: как работают избирательные участки в странах Содружества?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Выборы президента Узбекистана признаны состоявшимися. Явка на 13:00 по местному времени (11:00 мск) составила более 52%. Во время голосования не забыли о тех, кто сейчас находится за пределами страны. По всему миру открыты дополнительные участки, на которых граждане республики смогут отдать свой голос.

Россия

Желание проголосовать на выборах президента заставило избирателей прийти к посольству Узбекистана. Они стоят здесь с самого утра. Погорельский переулок заполнен до отказа. Жарко – раздают воду. У посольства Узбекистана в Москве тысячи граждан республики. Чувствуется общее нетерпение. Участок открывается ровно в восемь. И спустя секунду превращается в улей. Голосуют и студенты из Узбекистана, которые учатся сейчас в Москве.

«Я студент МГИМО, и сегодня для нас, для узбекского народа, знаменательный день. Сегодня, как вы видите, тысячи граждан собрались у ворот посольства для того, чтобы исполнить свой долг, который определит будущее нашей республики»; «Я, конечно же, надеюсь, что будущий лидер станет забоится о своих гражданах, так как он глава государства и должен обеспечивать достойное функционирование нашей страны», – сказали студенты.

Посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов высоко оценил активность своих сограждан, а еще поблагодарил российскую сторону за организацию избирателей на подходе к участку.

«Мы постарались вместе с принимающей стороной оказать максимальное содействие нашим гражданам. Несмотря на такой большой поток, мы оперативно справились, чтобы граждане не испытывали дискомфорта», – сказал Асадов.

В Санкт-Петербурге участок в генконсульстве Узбекистана. Многие граждане республики смогли совместить голосование с оформлением документов.



В городе на Неве проживает порядка 300 тысяч граждан Узбекистана. Многие из них смогли принять участие в досрочном этапе с 28 июня по 5 июля. Голосовали как в Генеральном консульстве, так и по месту пребывания – на строительных объектах, в организациях, общежитиях для рабочих.

«Можно отметить высокую активность. Здесь было не протолкнуться, все наши наблюдатели отмечают высокую организацию процесса», – заявил международный наблюдатель от Межпарламентской ассамблеи СНГ Станислав Епифанцев.

Беларусь

Избирательный участок в Беларуси открылся в здании посольства. В списках голосующих – больше 100 человек. Детали выборов им сообщили заранее. Сотрудники посольства связывались с каждым гражданином.

Для участия нужен только паспорт. Процедура традиционная. Избиратель оставляет свой голос в комнате за ширмой. Опускает бюллетень в опечатанную урну.

Определиться с кандидатом можно на месте. На стенах основные тезисы их программ. Проголосовать приглашают не только избирателей из списка.

«Те, кто находится на временном пребывании здесь, в Республике Беларусь, из числа граждан Узбекистана, тоже могут проголосовать. Для них мы имеем дополнительные бюллетени. Мы здесь их регистрируем и даем информацию в Узбекистан. Там они через общую базу данных проверяют и делают отметку, что этот человек проголосовал в Минске», – рассказал временный поверенный в делах Республики Узбекистан в Республике Беларусь Рахматулла Назаров.

За соблюдением правил следят международные наблюдатели. Это представители Исполкома СНГ и Межправительственной ассамблеи стран Содружества.

На президентских выборах в Узбекистане опробуют «умную» систему идентификации

