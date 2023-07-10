|
В Paritetbank бесплатные международные платежи в страны Востока — узнайте больше об акции
10.07.2023 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Сегодня белорусский бизнес заметно активизировал контакты с поставщиками и покупателями из стран Востока. Происходит постепенная переориентация компаний на новые рынки. Открывается доступ к дополнительным веткам развития: новые каналы сбыта, крупные восточные контрагенты. Происходит перераспределение на многих рынках — неудивительно, что возникают ситуации, когда надо быстро оплатить продукцию или внести залог.
Следовательно появляется и необходимость в оперативных и как можно более выгодных международных расчетах. И акция от
С 5 июля в Paritetbank проводит акцию «Восточный курс» для белорусского бизнеса. Корпоративные клиента банка смогут бесплатно проводить международные валютные переводы в страны Востока. Акция продлится до 29 декабря 2023 года.
В акции могут принять участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся резидентами Республики Беларусь.
Чтобы использовать возможность проводить международные платежи в страны Востока, нужно:
Владелец такого счета получает право на бесплатное совершение международных платежей в указанных иностранных валютах в течение 3-х месяцев с момента открытия и в период проведения акции.
Акция распространяется только на первый текущий банковский счет в соответствующей валюте.
Узнать больше об условиях для ИП и бизнеса в Paritetbank можно по
Смотрите также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня белорусский бизнес заметно активизировал контакты с поставщиками и покупателями из стран Востока. Происходит постепенная переориентация компаний на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)