В Paritetbank бесплатные международные платежи в страны Востока — узнайте больше об акции

Источник материала: ProBusiness



Фото: unsplash.com

Сегодня белорусский бизнес заметно активизировал контакты с поставщиками и покупателями из стран Востока. Происходит постепенная переориентация компаний на новые рынки. Открывается доступ к дополнительным веткам развития: новые каналы сбыта, крупные восточные контрагенты. Происходит перераспределение на многих рынках — неудивительно, что возникают ситуации, когда надо быстро оплатить продукцию или внести залог.

Следовательно появляется и необходимость в оперативных и как можно более выгодных международных расчетах. И акция от Paritetbank — как раз к месту. Подробнее об условиях в этом материале.

С 5 июля в Paritetbank проводит акцию «Восточный курс» для белорусского бизнеса. Корпоративные клиента банка смогут бесплатно проводить международные валютные переводы в страны Востока. Акция продлится до 29 декабря 2023 года.

В акции могут принять участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся резидентами Республики Беларусь.

Чтобы использовать возможность проводить международные платежи в страны Востока, нужно:

Открыть в период проведения акции текущий (расчетный) банковский счет в Paritetbank;

Счет должен быть в одной из предлагаемых валют — в китайских юанях (CNY), армянских драмах (AMD), казахстанских тенге (KZT), киргизских сомах (KGS) или таджикских сомони (TJS).

Владелец такого счета получает право на бесплатное совершение международных платежей в указанных иностранных валютах в течение 3-х месяцев с момента открытия и в период проведения акции.

Акция распространяется только на первый текущий банковский счет в соответствующей валюте.

Узнать больше об условиях для ИП и бизнеса в Paritetbank можно по ссылке .



