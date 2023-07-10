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Самобытный путь независимой Беларуси

10.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко на этой неделе встретился с журналистами. Поводом для разговора стал День независимости, который республика отметила 3 июля. «Я работаю на большой, высокой должности, которую мне доверил народ. Работаю. А не властвую. Что касается «последний диктатор Европы», то вы должны уже извиниться передо мной. Вы от этого определения уже отошли. Никакой я не диктатор. А если и диктатор, то не последний. Я буду делать все, в любой роли, чтобы у Беларуси была своя судьба», – отметил глава государства. Свою судьбу независимая Беларусь определила еще в начале 90-х годов прошлого века. Страна выбрала дорогу, не совсем похожую на путь других бывших республик Советского Союза. Корреспондент «МИР 24» Ольга Зебелич знает всю ценность истории Беларуси.

Начало 90-х. Люди в отчаянии. Бюджетникам не выплачивают зарплаты. Заводчанам ее выдают натуральным продуктом: кто, что производит, – мягкими игрушками, запчастями.

«Если что-то где-то начинали давать, неважно что, очередь есть, значит, ты становишься. Если ты достал колбасу вареную, ты настоящий хозяин, добытчик, ты мужчина», – поделился депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Геннадий Давыдько.

День независимости и свободы

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В Беларуси вводят талоны на еду и промтовары: три пары носков на полгода, 300 граммов сливочного масла и килограмм сахара в месяц. Чтобы как-то выжить, люди налаживают шоп-туры в Польшу. В Европу белорусы везут все: от кипятильников до спирта. Обратно – одежду, обувь, еду.

«Люди стояли на границе неделю. Очереди измерялись километрами и сутками. Сам «Варшавский мост» походил на гигантский базар восточный. Было ощущение, что выезжают универсальные магазины на колесах», – рассказала начальник таможенного поста «Варшавский мост» Елена Ажгиревич.

В 1994 году на президентских выборах за Александра Лукашенко голосуют 80% белорусов. Безработица, инфляция почти в 2000%, промышленные гиганты стоят на коленях.

Продовольственная безопасность – приоритетная задача. Зерно – это хлеб, животноводство – молоко и мясо. Качество белорусских продуктов в той же России помнят с начала 2000-х. Тогда белорусы возили их в Москву и Смоленск на продажу. Пакеты с молоком и сметаной разлетались прямо на железнодорожном вокзале. Сегодня белорусское молоко это не просто узнаваемый во всем мире бренд, а синоним выражения «знак качества». Сельское хозяйство – стратегическая отрасль, и контроль соответствующий.

«Если человек не понимает, что это Освенцим, а вы его ставите руководителем холдинга, я вас вообще не понимаю. Здесь должно быть сухо, чисто, ежеминутно и ежечасно. Они же гадят друг на друга, стоят одна на одной», – сказал президент республики.

Беларусь запускает программу по возрождению села. Когда мелкие убыточные хозяйства объединяют вокруг агрогородка.

«Из этих неперспективных деревень, из этих хуторов – в крупные деревни, а больше всего – в агрогородок. А вокруг 10-12 тысяч гектаров площадей, которые вы будете обрабатывать, кормить скот, молоко получать, продавать и так далее», – призвал Лукашенко.

Первым пилотным проектом стала Александрия – малая родина президента. Там за государственные деньги построили жилые дома. Специалистам агрохозяйства их предоставляли бесплатно. Модернизировали ферму. Появились магазины, больница, отделение банка, спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном. Стояла задача, чтобы жизнь не селе не отличалась от городской. Теперь по стране полторы тысячи таких агрогородков.

«В нашем хозяйстве есть будущее, потому что будущее сегодня за молодежью. Из 1900 человек у нас 700 человек – молодые люди до 30 лет. Самый главный показатель на сегодняшний день – у нас существует очередь на работу», – отметил председатель агрокомбината Николай Радоман.

Кадры решают все, это понимали даже в голодные 90-е. Поэтому Беларусь не отказывается от советской системы образования. Высшее по-прежнему можно получить бесплатно. После вуза два года обязательной отработки – распределение. Это гарантия первого места работы и опыт.

«С третьего, четвертого курса мы уже работаем с теми людьми, которые учатся, они проходят практику, поэтому приходят уже подготовленные к работе», – сказал генеральный конструктор компании-производителя сельскохозяйственной техники Сергей Федорович.

Главный успех в том, что удалось спасти среднее специальное образование. Бывшие профтехучилища теперь называют лицеи и колледжи. Их в стране 229. Поэтому Беларусь не знает, что такое острый дефицит рабочих рук.

«Мы однажды на закрытом заседании глав государств СНГ обсуждали проблему среднего специального образования. Президент, по-моему, Кыргызстана обратился к россиянам: слушайте, помогите нам подготовить специалистов по основным профессиям. И Путин говорит: «К сожалению, мы развалили эту систему. Если кто-то вам поможет, вот Лукашенко попросите. И мы помогали. Мы эту систему сохранили и укрепили», – заявлял Лукашенко.

В наследство от СССР осталась и сильная математическая школа. В 2000-х в стране открывается парк высоких технологий, аналог Кремниевой долины. Приложениями белорусских айтишников сегодня пользуются миллиарды людей во всем мире.

Для Беларуси нет хороших и плохих страниц истории. Страна не узнала, что такое снос памятников и массовое переименование населенных пунктов и улиц. Вторую жизнь получили и древние замки, и символика некогда большой страны, и привычные с детства праздники. А русский язык стал вторым государственным. День независимости в Беларуси отмечают 3 июля, в день освобождения Минска от фашистов. Символизм истории. «У нас одна память о той войне, одна победа и одна правда!», – подчеркнул Лукашенко.



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Теги: Минск
 
 
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Свою судьбу республика определила еще в начале 90-х годов прошлого века. Страна выбрала дорогу, не совсем похожую на путь других бывших республик Советского Союза.
 
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