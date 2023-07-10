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Самобытный путь независимой Беларуси
10.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко на этой неделе встретился с журналистами. Поводом для разговора стал День независимости, который республика отметила 3 июля. «Я работаю на большой, высокой должности, которую мне доверил народ. Работаю. А не властвую. Что касается «последний диктатор Европы», то вы должны уже извиниться передо мной. Вы от этого определения уже отошли. Никакой я не диктатор. А если и диктатор, то не последний. Я буду делать все, в любой роли, чтобы у Беларуси была своя судьба», – отметил глава государства. Свою судьбу независимая Беларусь определила еще в начале 90-х годов прошлого века. Страна выбрала дорогу, не совсем похожую на путь других бывших республик Советского Союза. Корреспондент «МИР 24» Ольга Зебелич знает всю ценность истории Беларуси.
Начало 90-х. Люди в отчаянии. Бюджетникам не выплачивают зарплаты. Заводчанам ее выдают натуральным продуктом: кто, что производит, – мягкими игрушками, запчастями.
«Люди стояли на границе неделю. Очереди измерялись километрами и сутками. Сам «Варшавский мост» походил на гигантский базар восточный. Было ощущение, что выезжают универсальные магазины на колесах», – рассказала начальник таможенного поста «Варшавский мост» Елена Ажгиревич.
Беларусь запускает программу по возрождению села. Когда мелкие убыточные хозяйства объединяют вокруг агрогородка.
«Из этих неперспективных деревень, из этих хуторов – в крупные деревни, а больше всего – в агрогородок. А вокруг 10-12 тысяч гектаров площадей, которые вы будете обрабатывать, кормить скот, молоко получать, продавать и так далее», – призвал Лукашенко.
Кадры решают все, это понимали даже в голодные 90-е. Поэтому Беларусь не отказывается от советской системы образования. Высшее по-прежнему можно получить бесплатно. После вуза два года обязательной отработки – распределение. Это гарантия первого места работы и опыт.
Главный успех в том, что удалось спасти среднее специальное образование. Бывшие профтехучилища теперь называют лицеи и колледжи. Их в стране 229. Поэтому Беларусь не знает, что такое острый дефицит рабочих рук.
«Мы однажды на закрытом заседании глав государств СНГ обсуждали проблему среднего специального образования. Президент, по-моему, Кыргызстана обратился к россиянам: слушайте, помогите нам подготовить специалистов по основным профессиям. И Путин говорит: «К сожалению, мы развалили эту систему. Если кто-то вам поможет, вот Лукашенко попросите. И мы помогали. Мы эту систему сохранили и укрепили», – заявлял Лукашенко.
В наследство от СССР осталась и сильная математическая школа. В 2000-х в стране открывается парк высоких технологий, аналог Кремниевой долины. Приложениями белорусских айтишников сегодня пользуются миллиарды людей во всем мире.
Для Беларуси нет хороших и плохих страниц истории. Страна не узнала, что такое снос памятников и массовое переименование населенных пунктов и улиц. Вторую жизнь получили и древние замки, и символика некогда большой страны, и привычные с детства праздники. А русский язык стал вторым государственным. День независимости в Беларуси отмечают 3 июля, в день освобождения Минска от фашистов. Символизм истории. «У нас одна память о той войне, одна победа и одна правда!», – подчеркнул Лукашенко.
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Свою судьбу республика определила еще в начале 90-х годов прошлого века. Страна выбрала дорогу, не совсем похожую на путь других бывших республик Советского Союза.
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