Самобытный путь независимой Беларуси

«Люди стояли на границе неделю. Очереди измерялись километрами и сутками. Сам «Варшавский мост» походил на гигантский базар восточный. Было ощущение, что выезжают универсальные магазины на колесах», – рассказала начальник таможенного поста «Варшавский мост» Елена Ажгиревич.



В 1994 году на президентских выборах за Александра Лукашенко голосуют 80% белорусов. Безработица, инфляция почти в 2000%, промышленные гиганты стоят на коленях.



Продовольственная безопасность – приоритетная задача. Зерно – это хлеб, животноводство – молоко и мясо. Качество белорусских продуктов в той же России помнят с начала 2000-х. Тогда белорусы возили их в Москву и Смоленск на продажу. Пакеты с молоком и сметаной разлетались прямо на железнодорожном вокзале. Сегодня белорусское молоко это не просто узнаваемый во всем мире бренд, а синоним выражения «знак качества». Сельское хозяйство – стратегическая отрасль, и контроль соответствующий.



«Если человек не понимает, что это Освенцим, а вы его ставите руководителем холдинга, я вас вообще не понимаю. Здесь должно быть сухо, чисто, ежеминутно и ежечасно. Они же гадят друг на друга, стоят одна на одной», – сказал президент республики.

Беларусь запускает программу по возрождению села. Когда мелкие убыточные хозяйства объединяют вокруг агрогородка.

«Из этих неперспективных деревень, из этих хуторов – в крупные деревни, а больше всего – в агрогородок. А вокруг 10-12 тысяч гектаров площадей, которые вы будете обрабатывать, кормить скот, молоко получать, продавать и так далее», – призвал Лукашенко.



Первым пилотным проектом стала Александрия – малая родина президента. Там за государственные деньги построили жилые дома. Специалистам агрохозяйства их предоставляли бесплатно. Модернизировали ферму. Появились магазины, больница, отделение банка, спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном. Стояла задача, чтобы жизнь не селе не отличалась от городской. Теперь по стране полторы тысячи таких агрогородков.



«В нашем хозяйстве есть будущее, потому что будущее сегодня за молодежью. Из 1900 человек у нас 700 человек – молодые люди до 30 лет. Самый главный показатель на сегодняшний день – у нас существует очередь на работу», – отметил председатель агрокомбината Николай Радоман.

Кадры решают все, это понимали даже в голодные 90-е. Поэтому Беларусь не отказывается от советской системы образования. Высшее по-прежнему можно получить бесплатно. После вуза два года обязательной отработки – распределение. Это гарантия первого места работы и опыт.