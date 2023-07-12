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Создание единого СМИ Союзного государства обсудили в Минске
12.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Представители России и Беларуси обсудили сегодня создание совместного медиахолдинга двух государств. Также был подписан план взаимодействия, сообщает «МИР 24».
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Создать медиахолдинг Союзного государства получил президент Беларуси Александр Лукашенко.
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Единый медиахолдинг создается для того, чтобы эффективно противостоять информационным атакам из-за рубежа.
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