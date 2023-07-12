Создание единого СМИ Союзного государства обсудили в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Представители России и Беларуси обсудили сегодня создание совместного медиахолдинга двух государств. Также был подписан план взаимодействия, сообщает «МИР 24».



Новая структура объединит все медиаресурсы Союзного государства. Часть юридических вопросов участники встречи уже обсудили. Единый медиахолдинг создается для того, чтобы эффективно противостоять информационным атакам из-за рубежа,

«Проработан достаточно детальный план. Это такая дорожная карта, поэтапно рассказывающая о тех действиях, которые должны предпринять наши государственные органы, чтобы в ближайшее время медиакомпания Союзного государства заработала в полную силу», – заявил министр информации Республики Беларусь Владимир Перцов.

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«Мы приехали обсуждать перспективы развития СМИ Союзного государства. Это одна из главных тем сегодня. Мы хотим, чтобы они были более функциональны и востребованы у разных аудиторных групп», – сказала заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Бэлла Черкесова.

Создать медиахолдинг Союзного государства получил президент Беларуси Александр Лукашенко.