ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко предложил делать конфеты из запасов молочного порошка

11.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко предложил делать конфеты из запасов молочного порошка
 Официальный сайт президента Республики Беларусь

Уйти от «диких» ферм и построить технологичные молочно-товарные комплексы: Александр Лукашенко поставил задачу аграриям на ближайшую пятилетку. Во время рабочей поездки по Витебской области президент Беларуси посетил агрокомбинат Оршанского района, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

На этом молочно-товарном комплексе рассчитали все: достаточный объем воздуха, удобный доступ к корму, подходящий микроклимат. Все для комфорта коров и роста надоев. Главное ноу-хау – уникальный робот, который занимается доением.

«Это самая передовая технология. В чем передовая? В одном стакане происходит весь процесс: готовится сосок, моется сосок, обрабатывается. Получается супер-молоко. Можно пить, уже не обеззараживая», – рассказал директор агрокомбината Александр Фирсин.

За полтора года предприятие планируют укомплектовать животными полностью и дополнительно построить сушилки для зерна. Чтобы это сделать, нужно потратить месяцы на проектные документы и согласования. Президенту такой подход местных властей не понравился.

«Я вам тысячу раз говорил: прекратите бюрократию. Все в ваших руках – района и области. Почему ему год надо на проектирование и экспертизу? Эти вопросы надо снять сегодня. За волокиту ответите. Завтра начинай заливать фундамент и строить», – распорядился глава государства.

Новый комплекс обошелся почти в 72 миллиона белорусских рублей (2,5 миллиарда российских рублей). Руководство уверяет: за восемь лет все окупится. За счет технологий удои здесь выше средних по стране. Президент все же поставил под сомнение необходимость таких затрат. Напомнил о прошлом поручении: найти баланс между ценой и качеством, чтобы проект можно было использовать по всей стране. Четверть молока производят на фермах, которые нуждаются в обновлении. Там невозможно получить продукт класса «экстра».

«Надо строить комплексы. Надо определить оптимальную цену оптимального комплекса. Я не говорю, что дешевый должен быть, дорогой. Скупой платит дважды. Тогда будет нормальное молоко и прочее, и людей будем нормально кормить. Губернатор должен нести персональную ответственность за строительство этих комплексов. Сами они не справятся. Деньги должны быть возвратные», –подчеркнул Лукашенко.

Президенту доложили: в целом производство молока в Беларуси увеличилось. Но на складах остаются запасы сухого продукта. Опасений это не вызывает: покупатели есть. Президент же предложил бизнес-идею: из молочного порошка можно делать конфеты. В Китае так делают.

«Мы здесь можем спрессовать и повезти в Китай не сухое молоко, а конфеты. Я так прикинул, думаю: надо прессовальный станок поставить и это перерабатывать. Я попробовал на вкус. Это, конечно, не мое, но приемлемо. То есть надо вертеться и думать. Не сырье вывозить. Мы же сырье вывозим, полуфабрикат. Вывозить надо готовую продукцию», – сказал Лукашенко.

Чтобы продукции было больше, а качество – выше, все коровы должны переехать в технологичные комплексы. На это президент отвел пять лет.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси поручил аграриям переходить от ферм к молочно-товарным комплексам.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Все тело дышит, будто ты голый»: как белорусский дизайнер создает свадебные платья изо льна
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.07.2023
Mir24.TV Belarus
11.07.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика