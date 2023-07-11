Лукашенко предложил делать конфеты из запасов молочного порошка

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Официальный сайт президента Республики Беларусь

Уйти от «диких» ферм и построить технологичные молочно-товарные комплексы: Александр Лукашенко поставил задачу аграриям на ближайшую пятилетку. Во время рабочей поездки по Витебской области президент Беларуси посетил агрокомбинат Оршанского района, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

На этом молочно-товарном комплексе рассчитали все: достаточный объем воздуха, удобный доступ к корму, подходящий микроклимат. Все для комфорта коров и роста надоев. Главное ноу-хау – уникальный робот, который занимается доением.

«Это самая передовая технология. В чем передовая? В одном стакане происходит весь процесс: готовится сосок, моется сосок, обрабатывается. Получается супер-молоко. Можно пить, уже не обеззараживая», – рассказал директор агрокомбината Александр Фирсин.

За полтора года предприятие планируют укомплектовать животными полностью и дополнительно построить сушилки для зерна. Чтобы это сделать, нужно потратить месяцы на проектные документы и согласования. Президенту такой подход местных властей не понравился.

«Я вам тысячу раз говорил: прекратите бюрократию. Все в ваших руках – района и области. Почему ему год надо на проектирование и экспертизу? Эти вопросы надо снять сегодня. За волокиту ответите. Завтра начинай заливать фундамент и строить», – распорядился глава государства.

Новый комплекс обошелся почти в 72 миллиона белорусских рублей (2,5 миллиарда российских рублей). Руководство уверяет: за восемь лет все окупится. За счет технологий удои здесь выше средних по стране. Президент все же поставил под сомнение необходимость таких затрат. Напомнил о прошлом поручении: найти баланс между ценой и качеством, чтобы проект можно было использовать по всей стране. Четверть молока производят на фермах, которые нуждаются в обновлении. Там невозможно получить продукт класса «экстра».

«Надо строить комплексы. Надо определить оптимальную цену оптимального комплекса. Я не говорю, что дешевый должен быть, дорогой. Скупой платит дважды. Тогда будет нормальное молоко и прочее, и людей будем нормально кормить. Губернатор должен нести персональную ответственность за строительство этих комплексов. Сами они не справятся. Деньги должны быть возвратные», –подчеркнул Лукашенко.