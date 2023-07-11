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Лукашенко предложил делать конфеты из запасов молочного порошка
11.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Официальный сайт президента Республики Беларусь
Уйти от «диких» ферм и построить технологичные молочно-товарные комплексы: Александр Лукашенко поставил задачу аграриям на ближайшую пятилетку. Во время рабочей поездки по Витебской области президент Беларуси посетил агрокомбинат Оршанского района, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
На этом молочно-товарном комплексе рассчитали все: достаточный объем воздуха, удобный доступ к корму, подходящий микроклимат. Все для комфорта коров и роста надоев. Главное ноу-хау – уникальный робот, который занимается доением.
«Это самая передовая технология. В чем передовая? В одном стакане происходит весь процесс: готовится сосок, моется сосок, обрабатывается. Получается супер-молоко. Можно пить, уже не обеззараживая», – рассказал директор агрокомбината Александр Фирсин.
За полтора года предприятие планируют укомплектовать животными полностью и дополнительно построить сушилки для зерна. Чтобы это сделать, нужно потратить месяцы на проектные документы и согласования. Президенту такой подход местных властей не понравился.
Новый комплекс обошелся почти в 72 миллиона белорусских рублей (2,5 миллиарда российских рублей). Руководство уверяет: за восемь лет все окупится. За счет технологий удои здесь выше средних по стране. Президент все же поставил под сомнение необходимость таких затрат. Напомнил о прошлом поручении: найти баланс между ценой и качеством, чтобы проект можно было использовать по всей стране. Четверть молока производят на фермах, которые нуждаются в обновлении. Там невозможно получить продукт класса «экстра».
«Надо строить комплексы. Надо определить оптимальную цену оптимального комплекса. Я не говорю, что дешевый должен быть, дорогой. Скупой платит дважды. Тогда будет нормальное молоко и прочее, и людей будем нормально кормить. Губернатор должен нести персональную ответственность за строительство этих комплексов. Сами они не справятся. Деньги должны быть возвратные», –подчеркнул Лукашенко.
Президенту доложили: в целом производство молока в Беларуси увеличилось. Но на складах остаются запасы сухого продукта. Опасений это не вызывает: покупатели есть. Президент же предложил бизнес-идею: из молочного порошка можно делать конфеты. В Китае так делают.
«Мы здесь можем спрессовать и повезти в Китай не сухое молоко, а конфеты. Я так прикинул, думаю: надо прессовальный станок поставить и это перерабатывать. Я попробовал на вкус. Это, конечно, не мое, но приемлемо. То есть надо вертеться и думать. Не сырье вывозить. Мы же сырье вывозим, полуфабрикат. Вывозить надо готовую продукцию», – сказал Лукашенко.
Чтобы продукции было больше, а качество – выше, все коровы должны
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Президент Беларуси поручил аграриям переходить от ферм к молочно-товарным комплексам.
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