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Беларусь и Россия реализуют совместные проекты в рамках выставки «Иннопром-2023»

12.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси будут изготавливать запчасти для ростовских комбайнов. Соглашения о сотрудничестве подписаны на форуме в Екатеринбурге. Всего же в рамках выставки «Иннопром-2023» белорусским предприятиям удалось заключить договоров на 180 миллионов долларов, сообщает «МИР 24».

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Были представлены товары легкой промышленности, сельскохозяйственная, коммунальная техника, городской транспорт, лифты. В Союзном государстве продолжают поиск новых возможностей в сфере кооперации. Министерствами промышленности Беларуси и России утверждены 17 импортозамещающих проектов. Пилотным стал Гомсельмаш, который обеспечит деталями завод в Ростове-на-Дону, где собирают комбайны.

«Подписан очень серьезный документ в области станкостроения. За полтора года мы подписали соглашения по микроэлектронике, по единой промышленной политике, по технологическим операциям. Сегодня пришла очередь станкостроения. Наши директора говорят, что есть проблема с телами вращения, подшипниками. Это следующий вопрос, которым мы подготавливаем. В ближайшее время подпишем соответствующий документ», – заявил заместитель премьер-министра Республики Беларусь Петр Пархомчик.

Свою продукцию на выставке представили более 120 белорусских производителей.



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Свою продукцию на выставке представили более 120 белорусских производителей в сфере легкой промышленности, сельского хозяйства, транспорта и т.д.
 
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