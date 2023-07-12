|
Беларусь и Россия реализуют совместные проекты в рамках выставки «Иннопром-2023»
12.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси будут изготавливать запчасти для ростовских комбайнов. Соглашения о сотрудничестве подписаны на форуме в Екатеринбурге. Всего же в рамках выставки «Иннопром-2023» белорусским предприятиям удалось заключить договоров на 180 миллионов долларов, сообщает «МИР 24».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Были представлены товары легкой промышленности, сельскохозяйственная, коммунальная техника, городской транспорт, лифты. В Союзном государстве продолжают поиск новых возможностей в сфере кооперации. Министерствами промышленности Беларуси и России утверждены 17 импортозамещающих проектов. Пилотным стал Гомсельмаш, который обеспечит деталями завод в Ростове-на-Дону, где собирают комбайны.
Свою продукцию на выставке представили более 120 белорусских производителей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Свою продукцию на выставке представили более 120 белорусских производителей в сфере легкой промышленности, сельского хозяйства, транспорта и т.д.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)