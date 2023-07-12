ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«МТС Опрос» — новый SMS-сервис для коммуникации бизнеса с клиентами

12.07.2023 11:25 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness

«МТС Опрос» — новый SMS-сервис для коммуникации бизнеса с клиентами

МТС предлагает корпоративным клиентам воспользоваться возможностями нового SMS-сервиса «МТС Опрос». Он позволяет компаниям проводить маркетинговые исследования в форме интерактивного опроса: получать информацию о потребностях и лояльности клиентов, измерять уровень узнаваемости бренда, анализировать качество собственных продуктов и услуг, а также проводить HR-опросы своих сотрудников.

Чтобы воспользоваться сервисом «МТС Опрос» корпоративным клиентам необходимо авторизоваться на портале opros.mts.by. Далее компании в личном кабинете могут просматривать и редактировать заявки на проведение опроса или анкетирования. Там же формируются и результаты исследования — в виде наглядных таблиц и диаграмм.

Пользоваться сервисом «МТС Опрос» могут юридические лица и индивидуальные предприниматели. После отправки SMS-приглашения, получатель может перейти по ссылке на web-ресурс и последовательно ответить на вопросы опроса или анкеты. SMS-рассылка поступает с альфа-номера — буквенного номера с названием компании. Таким образом пользователь может видеть название организации, от которой пришла SMS.

«МТС Опрос» — новый SMS-сервис для коммуникации бизнеса с клиентами

Рассылку SMS-приглашений можно осуществлять по списку пользователей, имеющемуся у клиента, и тогда отправка SMS происходит в сети всех мобильных операторов Беларуси, либо можно заказать подбор целевой аудитории среди абонентов МТС.

Сервис «МТС Опрос» может быть полезен банкам, кредитным организациям, магазинам, гипермаркетам, торговым сетям, медицинским учреждениям, страховым компаниям, салонам красоты, ресторанам и др.

Стоимость сервиса зависит от количества отправленных SMS-приглашений и заполненных пользователями ответов. Для удобства созданы пакеты SMS, а в статистике учитываются только полностью заполненные опросы или анкеты.

Подробнее о возможностях сервиса «МТС Опрос» смотрите здесь.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МТС предлагает корпоративным клиентам воспользоваться возможностями нового SMS-сервиса «МТС Опрос». Он позволяет компаниям проводить маркетинговые исследования...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Один в поле не воин, а мишень». Максим Долгов рассказал, зачем бизнесу сильная команда и как ее собрать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.07.2023
Mir24.TV Belarus
12.07.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика