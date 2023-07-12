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Больше не нужно гадать, выбирайте профессионально. Новый этап конкурса «Выбор года 2023» в Беларуси
12.07.2023 13:07 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
После долгой зимы самое время узнать предпочтения потребителей. Проект «Выбор года» начинает прием заявок на участие в 2023 году
Традиционно маркетинговые исследования будут проводится профессиональной исследовательской компанией. Будут опрошены тысячи людей разных возрастов и специальностей. Участие в опросе примут жители по всей Беларуси.
Поскольку опросить каждого человека в Беларуси невозможно, «Выбор года» ежегодно старается максимально приблизить результат к объективному: опрашиваются различные группы респондентов, используется репрезентативная выборка, результаты несколько раз проверяются и тщательно анализируются.
Лидеры проекта определяются в конце года, когда уже есть видимый результат работы, который можно оценить.
В этом году проект отметит свой 22-ой год в Беларуси.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку на
Узнать подробности можно по телефону: +375 29 667 49 93 или +375 29 169 92 61
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После долгой зимы самое время узнать предпочтения потребителей. Проект «Выбор года» начинает прием заявок на участие в 2023 году Традиционно...
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