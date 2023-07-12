Процедуры в белорусских здравницах нашли повышенный спрос за границей

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

В Беларуси этим летом количество гостей из-за рубежа по сравнению с предыдущими годами выросло на треть. В лидерах туробъектов – санатории. Рынок медицинских услуг расширяют каждый сезон. Новинки процедур белорусских здравниц опробовала и корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

В тихий лесной санаторий под Минском Екатерина Жузе приезжает из шумной Москвы каждый год. Хочет отдохнуть без резкой смены климата. Вместо жары южных курортов выбирает белорусскую природу и оздоровительные процедуры.

«Мы здесь двадцать шестой раз. Двадцать шестой! Это чистая правда. Мы приезжаем на три-четыре-пять дней раза три-четыре в год. Мы принимаем процедуры, которые нам нужны. И это нас поддерживает. Месяца на два, на три нам хватает, мы бодрые. То тут полечим, то тут где-то поплаваем», – рассказала Екатерина Жузе.

В эту здравницу уже не впервые приезжает и Линда из Эстонии. Купила путевку на две недели. На родине за те же деньги санатории предлагают свои услуги всего на пять дней, да и процедур в Беларуси больше.

«Муж у меня ходит на вакумед, это вообще космический какой-то аппарат. Я хожу на криотерапию, это холодом лечение».

В санаториях следят за трендами. Предлагают вакуумно-роликовый массаж, иглоукалывание, обертывание грязью. Некоторые аппараты напоминают космические. Например, популярная баротерапия. В специальной капсуле кислородом насыщается весь организм.

А эта процедура новинка. Гелиево-кислородные ингаляции. За минуту сатурация кислорода повышается до 100%.

95% процентов путевок в белорусские здравницы покупают с процедурами. Риски исключены, лечение каждому назначает врач.

«60% отдыхающих приезжают с проблемами опорно-двигательного аппарата. И очень эффективным лечением является карбоксипунктура. Это иглоукалывание с углекислым газом, которое делается на крупные суставы, по ходу позвоночника», – пояснила заведующая лечебно-диагностическим отделением Валентина Лаботрасова.

Спрос на санатории растет последние несколько лет. В прошлом году в здравницах побывали отдыхающие из 61 страны. Около 75% из них – жители СНГ.

«Мы начинали после 2020-2021 года, когда была неопределенность эпидситуации, в связи с этим резко сократилась глубина продаж. Сегодня мы видим стабилизацию спроса, и глубина растет. И, действительно, в некоторых санаториях за год вперед бронируют и покупают путевки», – рассказал директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению Геннадий Болбатовский.

В среднем один санаторный день в стандартом двухместном номере с питанием и лечением обойдется в 90 белорусских рублей (около 2700 российских) на человека. Для сравнения: по данным турагентств, один день на курорте в Египте будет стоить минимум 250 белорусских, или 7500 российских рублей.