Лукашенко посетил экспериментальные поля с тритикале и люпином

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Официальный сайт президента Республики Беларусь

На полях, которые называют президентскими, Александр Лукашенко оценил будущий урожай, сообщает «МИР 24».

Экспериментальные поля находятся на стыке Могилевской и Витебской областей, на малой родине президента. Там выращивают передовые сорта и культуры. Затем их внедряют по всей стране. В этом году там растут клевер, пшеница, соя, люпин, горох, яровой ячмень, тритикале. Особое внимание Лукашенко уделяет рапсу.

«Когда-то мы экспериментировали с рапсом и озимым ячменем. Убедились, что рапс – рапсовое масло, отходы от масла – жмых – идет на корм скоту. Очень дорогая культура, очень выгодная. При 15 центнерах она уже дает прибыль», – отметил президент.

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