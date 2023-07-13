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Лукашенко посетил экспериментальные поля с тритикале и люпином
13.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Официальный сайт президента Республики Беларусь
На полях, которые называют президентскими, Александр Лукашенко оценил будущий урожай, сообщает «МИР 24».
Экспериментальные поля находятся на стыке Могилевской и Витебской областей, на малой родине президента. Там выращивают передовые сорта и культуры. Затем их внедряют по всей стране. В этом году там растут клевер, пшеница, соя, люпин, горох, яровой ячмень, тритикале. Особое внимание Лукашенко уделяет рапсу.
Главным экспериментом этого года Александр Лукашенко назвал подсолнухи.
Накануне президент в ходе рабочей поездки по Витебской области посетил агрокомбинат Оршанского района. Лукашенко осмотрел современный роботизированный комплекс почти на две с половиной тысячи голов. Климат и другие параметры помещений создают
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Президент Беларуси осмотрел посевы и оценил перспективы на урожай.
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