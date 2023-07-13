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Лукашенко посетил экспериментальные поля с тритикале и люпином

13.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко посетил экспериментальные поля с тритикале и люпином
 Официальный сайт президента Республики Беларусь

На полях, которые называют президентскими, Александр Лукашенко оценил будущий урожай, сообщает «МИР 24».

Экспериментальные поля находятся на стыке Могилевской и Витебской областей, на малой родине президента. Там выращивают передовые сорта и культуры. Затем их внедряют по всей стране. В этом году там растут клевер, пшеница, соя, люпин, горох, яровой ячмень, тритикале. Особое внимание Лукашенко уделяет рапсу.

«Когда-то мы экспериментировали с рапсом и озимым ячменем. Убедились, что рапс – рапсовое масло, отходы от масла – жмых – идет на корм скоту. Очень дорогая культура, очень выгодная. При 15 центнерах она уже дает прибыль», – отметил президент.

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Главным экспериментом этого года Александр Лукашенко назвал подсолнухи.

Накануне президент в ходе рабочей поездки по Витебской области посетил агрокомбинат Оршанского района. Лукашенко осмотрел современный роботизированный комплекс почти на две с половиной тысячи голов. Климат и другие параметры помещений создают комфортные условия для коров. Президент поручил переводить на современные технологии убыточные хозяйства по всей стране.

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Президент Беларуси осмотрел посевы и оценил перспективы на урожай.
 
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