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Сколько стоит килограмм малины в СНГ и Грузии?

12.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сколько стоит килограмм малины в СНГ и Грузии?
 МТРК «Мир»

«МИР 24» узнал, сколько стоит килограмм малины на рынках стран Содружества и в Грузии.

Дороже всего эти ягоды в Казахстане – 420 рублей за килограмм. В Кыргызстане и Беларуси – 300 рублей. Чуть дешевле – в Армении и Грузии.

В Азербайджане килограмм малины стоит 212 рублей. Менее 200 рублей – в Молдове. Дешевле всего малина в Таджикистане – 166 рублей.

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Самыми дорогими ягоды оказались в Казахстане – 420 рублей за килограмм.
 
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