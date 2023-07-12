Сколько стоит килограмм малины в СНГ и Грузии?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

«МИР 24» узнал, сколько стоит килограмм малины на рынках стран Содружества и в Грузии.

Дороже всего эти ягоды в Казахстане – 420 рублей за килограмм. В Кыргызстане и Беларуси – 300 рублей. Чуть дешевле – в Армении и Грузии.

В Азербайджане килограмм малины стоит 212 рублей. Менее 200 рублей – в Молдове. Дешевле всего малина в Таджикистане – 166 рублей.