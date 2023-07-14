Соболенко не сумела пробиться в финал Уимблдона

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусская теннисистка Арина Соболенко проиграла шестой ракетке мира Онс Жабер из Туниса со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 3:6 в полуфинале Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах в Лондоне.

Матч продлился почти два с половиной часа. По итогу личных встреч перевес остается на стороне второй ракетки мира Соболенко – 3-2.

