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Соболенко не сумела пробиться в финал Уимблдона
14.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусская теннисистка Арина Соболенко проиграла шестой ракетке мира Онс Жабер из Туниса со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 3:6 в полуфинале Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах в Лондоне.
Матч продлился почти два с половиной часа. По итогу личных встреч перевес остается на стороне второй ракетки мира Соболенко – 3-2.
Если бы Соболенко пробилась в финал, то возглавила бы рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA) и отобрала у польки Иги Швёнтек статус первой ракетки мира.
Ранее в четвертьфинале
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По итогу личных встреч перевес остается на стороне второй ракетки мира Соболенко – 3-2.
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