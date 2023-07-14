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Соболенко не сумела пробиться в финал Уимблдона

14.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусская теннисистка Арина Соболенко проиграла шестой ракетке мира Онс Жабер из Туниса со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 3:6 в полуфинале Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах в Лондоне.

Матч продлился почти два с половиной часа. По итогу личных встреч перевес остается на стороне второй ракетки мира Соболенко – 3-2.

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В финале Уимблдона теннисистка из Туниса сыграет с чешкой Маркетой Вондроушовой. Жабер второй год подряд попадает в финал турнира. В прошлом сезоне она проиграла казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной.

Если бы Соболенко пробилась в финал, то возглавила бы рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA) и отобрала у польки Иги Швёнтек статус первой ракетки мира.

Ранее в четвертьфинале Соболенко выиграла у американки Мэдисон Киз со счетом 6:2, 6:4, повторив лучший результат, показанный на Уимблдоне в 2021 году.



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По итогу личных встреч перевес остается на стороне второй ракетки мира Соболенко – 3-2.
 
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