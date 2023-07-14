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«Не надо воспитывать детей, они все равно будут похожи на вас». Минчанка создала свой центр для развития подростков, а потом втянула в бизнес всю семью

14.07.2023 09:43 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

«Не надо воспитывать детей, они все равно будут похожи на вас». Минчанка создала свой центр для развития подростков, а потом втянула в бизнес всю семью
Наталья Липская. Фото из личного архива.

Психолог Наталья Липская много лет работает с детьми, и несколько лет назад открыла свой проект «Навыки для жизни». Там дети и подростки получают знания, необходимые современному человеку для успешной жизни и работы в обществе — понимание своих эмоций, решение конфликтов, финансовая грамотность… Наталье помогает в работе вся семья, а недавно старший сын Михаил Липский присоединился в качестве тренера. «Про бизнес» узнал историю, сложности и планы проекта.

Создали бизнес по просьбам родителей учеников

Рассказывает Наталья:

— Проект «Навыки для жизни» возник как личная история. Вообще с детьми я работаю с моих 16 лет — в разных центрах, других лагерях. Везде все было с какими-то нюансами. К тому же мне говорили: «Ты создай программу, напиши все, проведи, и за это получишь 40%».

В какой-то момент я поняла, что переросла своих работодателей. После многих лет работы в большом дистрибьюторском бизнесе у меня возник вопрос: «Если я могу развивать чей-то бизнес, выстраивать процессы, описывать методологию — почему бы не делать это в своем?!».

«Не надо воспитывать детей, они все равно будут похожи на вас». Минчанка создала свой центр для развития подростков, а потом втянула в бизнес всю семью

К тому же родители детей, у которых я вела занятия в другом центре, уже неоднократно предлагали мне сделать свой проект. А еще у меня был опыт работы с детьми с особенностями, причем не только с клиентами — у моей младшей дочери нюансы в развитии, пришлось путем собственных проб и ошибок пройти эту историю и обучиться.

Пока я раздумывала, нашлось подходящее помещение в 35 «квадратов» в центре города — то, что надо! Так в 2019 году возникла моя первая группа. Из 10 человек за год она превратилась уже в 33, что стало для меня полной неожиданностью.Все модули писались и создавались под запрос родителей, получилось 4 блока: «Учусь дружить», «Учусь общаться», «Учусь решать конфликты» и «Кто я?». Основной возраст ребят был 10−13 лет, он так и сохраняется. Конечно, есть у нас дети и младше, и постарше.

«Не надо воспитывать детей, они все равно будут похожи на вас». Минчанка создала свой центр для развития подростков, а потом втянула в бизнес всю семью

Сначала делали упор на эмоциональное развитие — без эмоций никуда, у нас и взрослые не слишком умеют ими управлять, не то, что дети. Потом возник вопрос необходимости обучения основам финансовой грамотности — детям все вещи, связанные с целеполаганием (лесенка «мечта — желание — цель») прекрасно зашли через деньги.

«Летом открыли лагерь»

Сначала проводили группы в нашей студии в Минске, но наступал летний сезон, и решили попробовать формат выездного лагеря. Мы нашли усадьбу недалеко от города, и за 2−3 дня у нас собралась группа в 25 человек без всякой рекламы — просто разместили анонс в свой аккаунт Instagram.

В летнем лагере каждый день проводили по два 2-х часовых тренинга на умение коммуницировать, выстраивать границы. Мы также затрагивали темы буллинга, как его распознавать и противостоять ему.

«Не надо воспитывать детей, они все равно будут похожи на вас». Минчанка создала свой центр для развития подростков, а потом втянула в бизнес всю семью

Построили программу так, что дети были без гаджетов — по приезду они их отдают директору лагеря в коробочку. Первые дня полтора у детей обычно ломка, а потом все налаживается. Конечно, кто-то пытается схитрить и не отдавать телефон, но это легко раскрывается — когда ребенок старается потихоньку улизнуть от всех и сидеть в комнате, почти наверняка он там играет. Такая вот «доза телефона».

Обязательная часть программы — участие детей по командам в приготовлении пищи. Конечно, тяжелую работу им не поручаем, посуду они не моют. Но сам факт причастности к готовке снимает много вопросов и заявлений «Я такое не ем!».

«Не надо воспитывать детей, они все равно будут похожи на вас». Минчанка создала свой центр для развития подростков, а потом втянула в бизнес всю семью

Утром у нас «личные рекорды» — каждый ребенок сам решает, как именно он будет проводить утреннюю гимнастику — кто-то качает пресс, кто-то приседает, а кто-то крутит обруч. Все результаты они фиксируют. А вечером у нас кинотерапия — просмотр тематического фильма с последующим его обсуждением.

Выездная программа длится 8 дней — это оптимальный срок, чтобы детям не стало скучно, и чтобы при этом они успели отдохнуть и получить пользу.

По количеству поездок в лагерь дети четко делятся на две категории: те, кому что-то не понравилось в первый раз, и поэтому больше они не хотят, и те, кто начинает приезжать каждый год и даже не по одному разу. Есть дети, которые приезжали ко мне еще во время моей работы в другом центре, и этим летом едут уже 10−15 раз.

«Потом сделали бизнес-смену для подростков»

Сначала мы делали лагерь для более младших детей, но потом поняли, что есть спрос и на лагерь для детей постарше — они спрашивали, будет ли и для них смена. Так что в конце лета провели смену для подростков 14−16 лет. Сначала их было немного, около 10 человек. За основу взяли программу, которую мой сын Михаил проходил в программе Вашингтонской школы business week.

«Не надо воспитывать детей, они все равно будут похожи на вас». Минчанка создала свой центр для развития подростков, а потом втянула в бизнес всю семью
Михаил Липский.

В этом году в августе тоже собираем группу детей от 13 до 17 лет. Кроме нашей классической программы, у ребят будет возможность попробовать себя в организации бизнеса и потренироваться в навыках конкуренции. Собираемся добавить к изучаемым темам вопросы взаимоотношений с противоположным полом, прокачку навыков лидерства. Каждый день будет приглашенный спикер по теме дня, а еще у ребят будет раздаточный материал по всем изучаемым темам, которым они смогут воспользоваться и после смены.

«Супруг настолько поверил в мой проект, что выкупил для занятий помещение в новом районе»

Все мои трое детей — Миша, Света и Аня — часто бывали на моих тренингах и мероприятиях и, по сути, впитывали эти знания «с молоком матери». Они быстро обучались и мне казалось, что все методики встраиваются в них внутренне, на телесном уровне. Бывало, что какие-то вещи мне приходилось объяснять коллегам, а дети понимали с полуслова. В общем, не надо воспитывать детей, они все равно будут похожи на вас:)

«Не надо воспитывать детей, они все равно будут похожи на вас». Минчанка создала свой центр для развития подростков, а потом втянула в бизнес всю семью

Старший сын Миша присоединился к проекту через год. Ему сейчас 24 года, и он стал вести один из модулей. Оказалось, что он может рассказывать детям даже сложные вещи простым языком, и его модуль про финансы стал одним из самых востребованных в нашем летнем лагере. Думаю, в работе с ребятами ему помогло и то, что в гимназии с 5 по 11 класс у него была экономика, и он единственный от школы участвовал в Олимпиаде Национального банка Республики Беларусь и занял там 3-е место.

Моей средней дочке Светлане 21 год, и она тоже помогает — снимает для нас видео. Младшей дочке Ане 14, она много раз была в наших лагерях. Я могу ее прямо сейчас посадить, и она проведет ассистентское собрание или собрание консультантов и расскажет им, что делать. А супруг настолько поверил в мой проект, что выкупил для занятий помещение в новом районе около строящегося метро, делаем там сейчас ремонт. Так что есть все шансы, что наш бизнес превратится в семейный, как это принято, например, в Италии.

Рассказывает Михаил:

— С весны 2022 года я пытался совмещать работу в продажах и в семейном центре. На основную работу уходило много умственной энергии, на занятия с детьми ее хватало по остаточному принципу. Поэтому сейчас я оставил продажи и полностью посвятил себя нашему центру.

Мама ведет основные блоки, я выполняю, скорее, сопровождающую роль — присутствие мужчины, второго тренера, устанавливаю для детей более четкие границы. Мой основной модуль — это финансовая грамотность. Я рассказываю детям о том, как работает экономика, почему ее не бывает без государства, что такое налоги, почему мы вообще их платим.

«Не надо воспитывать детей, они все равно будут похожи на вас». Минчанка создала свой центр для развития подростков, а потом втянула в бизнес всю семью

С детьми учимся составлять инвестиционные проекты, чтобы потом их презентовать инвестору, тренируемся в составлении команд, в распределении обязанностей. Понятно, делаем это без сложных финансовых расчетов — это не для 5−6 классов, им пока не хватает для этого школьной математической базы.

У меня самого образование экономическое. Думаю, что иногда мне не хватает знаний основ педагогики и психологии, так что возможно буду получать второе образование по этому направлению.

Затраты и доходы проекта

Рассказывает Наталья:

— Доходы проекта в течение учебного года формируются за счет детских групп и индивидуального консультирования психологов, как для детей, так и для родителей и других взрослых. Основные расходы — аренда помещения, зарплата тренеров, поддержание технической оснащенности, покупка расходных материалов. По мере развития проекта затраты «раскладываются» по месяцам, и среднемесячная рентабельность составляет 35%.

Наверняка рентабельность можно было бы сделать и больше. Но отличие наших групп в том, что каждая состоит не более чем из 10 детей. Для того, чтобы быть в плюсе, нужно минимум 2 группы детей по 10 человек. Максимум мы можем качественно вести 5−6 групп. На занятии обязательно работают пара тренеров, плата которым за проведенное занятие составляет 100−150 BYN в зависимости от опыта и квалификации. Таким образом, на одного тренера приходится не больше 5 детей, по сути это индивидуальный подход. Возможно, именно поэтому в среднем дети ходят к нам на занятия на протяжении двух учебных лет.

«Не надо воспитывать детей, они все равно будут похожи на вас». Минчанка создала свой центр для развития подростков, а потом втянула в бизнес всю семью

Стоимость занятий составляет 250 BYN в месяц — 4 занятия по 3 часа. Это действительно дороже, чем у наших коллег. Вызвано это как раз тем, что мы не перенасыщаем наши группы по количеству, всегда ведем занятия с двумя тренерами и предоставляем все необходимое детям для занятий (бумага, маркеры, карандаши, игры, техническое оборудование, спортивные коврики, мячи). Знаем, что в некоторые группы дети ходят с собственными тетрадями, занимается с ними один человек, а группы могут быть раздуты до 15−18 человек.

В летний период и на зимних каникулах у нас нет групп, только лагеря. На время лагеря основными расходами становятся аренда усадьбы для проведения занятий, питание всех участников и, конечно, зарплаты тренеров.

В среднем наш лагерь за одну смену посещают 35 детей при стоимости в 960 BYN.

Примерно 20% от выручки уходит на аренду усадьбы, столько же — на питание. Зарплата квалифицированного тренера на 8 дней лагеря составляет еще 1500−2000 BYN. Плюс нужен директор лагеря, который отвечает за снабженческую функцию и организовывает все процессы вне тренингов: это еще 1000−2000 BYN в зависимости от эффективности использования средств на смене.

«Не надо воспитывать детей, они все равно будут похожи на вас». Минчанка создала свой центр для развития подростков, а потом втянула в бизнес всю семью

Проводить лагерь имеет смысл, если собирается минимум 24 человека — это выход на небольшой плюс. Нормальная точка по прибыли достигается при 30 участниках-детях. Лимит по количеству участников всегда обусловлен лишь размером усадьбы, на которой мы находимся.

Сложности бизнеса

1. Донести ценность родителям — как в ситуации высокой конкуренции дать родителю понять, почему нужно ехать именно к нам?

Я анализировала многие лагеря, которые заявляют про приключения и про разные активности. Но там больше про развлечения, а мы стараемся дать за время выездного лагеря максимальную пользу — это обучение и развитие эмоциональных, социальных, бытовых, коммуникативных навыков, которые необходимы ребенку в жизни.

2. Выстроить доверительные отношения с детьми. Если посмотреть на новых детей, то к нам чаще всего приезжают либо «бунтари», либо другая полярность — «стесняшки», зажатые дети. Наша задача — как бы «перековать» их, помочь «бунтарям» выражать свои эмоции более экологично, а «стесняшек» научить отстаивать свои границы и заявлять о своих потребностях.

3. Подобрать базы для выездного лагеря. Важно, чтобы на территории было достаточно места, чтобы разместить 30 детей и тренеров. При этом нужны индивидуальные кровати. Конечно, смотрим на территорию — детям нужны горки, батут, бассейн. Есть базы, которые делают услугу под детские лагеря. Мы подобрали 3 с подходящими нам условиями под Минском, с ними и работаем.

«Не надо воспитывать детей, они все равно будут похожи на вас». Минчанка создала свой центр для развития подростков, а потом втянула в бизнес всю семью

4. Найти подходящих тренеров и педагогов. У нас пока ограниченная тренерская база — мы с Михаилом и еще один психолог, который полноценно участвует во всех наших сменах. Если нужно, привлекаем еще специалистов на отдельные модули.

Так как у нас около 30 детей в смене, от тренеров нужно много эмоционального ресурса. Тренер должен быть высокой квалификации и иметь у себя «в копилке», в голове, много инструментов работы. «В моменте» уже некогда заниматься подготовкой, нужно приехать и сразу проводить обучение и игры.

5. Настроить продвижение. В основном у нас работает сарафанное радио. Но мы верим в маркетинг и тестируем новые инструменты. Пробовали все классические каналы продвижения, запускаем таргет на охват по всей Беларуси, делаем рекламу с блогерами.

Сейчас разрабатываем большой сайт, потому что его спрашивают даже те родители, которые постоянно отправляют к нам детей. Оказывается, они хотят поделиться со знакомыми ссылкой в ответ на вопрос «А куда ездил твой ребенок?».

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Теги: Минск
 
 
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Психолог Наталья Липская много лет работает с детьми, и несколько лет назад открыла свой проект «Навыки для жизни». Там дети и подростки получают знания,...
 
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