«Не надо воспитывать детей, они все равно будут похожи на вас». Минчанка создала свой центр для развития подростков, а потом втянула в бизнес всю семью

Источник материала: ProBusiness



Наталья Липская. Фото из личного архива.

Психолог Наталья Липская много лет работает с детьми, и несколько лет назад открыла свой проект « Навыки для жизни» . Там дети и подростки получают знания, необходимые современному человеку для успешной жизни и работы в обществе — понимание своих эмоций, решение конфликтов, финансовая грамотность… Наталье помогает в работе вся семья, а недавно старший сын Михаил Липский присоединился в качестве тренера. «Про бизнес» узнал историю, сложности и планы проекта.

Создали бизнес по просьбам родителей учеников

Рассказывает Наталья:

— Проект «Навыки для жизни» возник как личная история. Вообще с детьми я работаю с моих 16 лет — в разных центрах, других лагерях. Везде все было с какими-то нюансами. К тому же мне говорили: «Ты создай программу, напиши все, проведи, и за это получишь 40%».

В какой-то момент я поняла, что переросла своих работодателей. После многих лет работы в большом дистрибьюторском бизнесе у меня возник вопрос: «Если я могу развивать чей-то бизнес, выстраивать процессы, описывать методологию — почему бы не делать это в своем?!».





К тому же родители детей, у которых я вела занятия в другом центре, уже неоднократно предлагали мне сделать свой проект. А еще у меня был опыт работы с детьми с особенностями, причем не только с клиентами — у моей младшей дочери нюансы в развитии, пришлось путем собственных проб и ошибок пройти эту историю и обучиться.

Пока я раздумывала, нашлось подходящее помещение в 35 «квадратов» в центре города — то, что надо! Так в 2019 году возникла моя первая группа. Из 10 человек за год она превратилась уже в 33, что стало для меня полной неожиданностью. Все модули писались и создавались под запрос родителей, получилось 4 блока: «Учусь дружить», «Учусь общаться», «Учусь решать конфликты» и «Кто я?». Основной возраст ребят был 10−13 лет, он так и сохраняется. Конечно, есть у нас дети и младше, и постарше.





Сначала делали упор на эмоциональное развитие — без эмоций никуда, у нас и взрослые не слишком умеют ими управлять, не то, что дети. Потом возник вопрос необходимости обучения основам финансовой грамотности — детям все вещи, связанные с целеполаганием (лесенка «мечта — желание — цель») прекрасно зашли через деньги.

«Летом открыли лагерь»

Сначала проводили группы в нашей студии в Минске, но наступал летний сезон, и решили попробовать формат выездного лагеря. Мы нашли усадьбу недалеко от города, и за 2−3 дня у нас собралась группа в 25 человек без всякой рекламы — просто разместили анонс в свой аккаунт Instagram.

В летнем лагере каждый день проводили по два 2-х часовых тренинга на умение коммуницировать, выстраивать границы. Мы также затрагивали темы буллинга, как его распознавать и противостоять ему.





Построили программу так, что дети были без гаджетов — по приезду они их отдают директору лагеря в коробочку. Первые дня полтора у детей обычно ломка, а потом все налаживается. Конечно, кто-то пытается схитрить и не отдавать телефон, но это легко раскрывается — когда ребенок старается потихоньку улизнуть от всех и сидеть в комнате, почти наверняка он там играет. Такая вот «доза телефона».

Обязательная часть программы — участие детей по командам в приготовлении пищи. Конечно, тяжелую работу им не поручаем, посуду они не моют. Но сам факт причастности к готовке снимает много вопросов и заявлений «Я такое не ем!».





Утром у нас «личные рекорды» — каждый ребенок сам решает, как именно он будет проводить утреннюю гимнастику — кто-то качает пресс, кто-то приседает, а кто-то крутит обруч. Все результаты они фиксируют. А вечером у нас кинотерапия — просмотр тематического фильма с последующим его обсуждением.

Выездная программа длится 8 дней — это оптимальный срок, чтобы детям не стало скучно, и чтобы при этом они успели отдохнуть и получить пользу.

По количеству поездок в лагерь дети четко делятся на две категории: те, кому что-то не понравилось в первый раз, и поэтому больше они не хотят, и те, кто начинает приезжать каждый год и даже не по одному разу. Есть дети, которые приезжали ко мне еще во время моей работы в другом центре, и этим летом едут уже 10−15 раз.

«Потом сделали бизнес-смену для подростков»

Сначала мы делали лагерь для более младших детей, но потом поняли, что есть спрос и на лагерь для детей постарше — они спрашивали, будет ли и для них смена. Так что в конце лета провели смену для подростков 14−16 лет. Сначала их было немного, около 10 человек. За основу взяли программу, которую мой сын Михаил проходил в программе Вашингтонской школы business week.



Михаил Липский.

В этом году в августе тоже собираем группу детей от 13 до 17 лет. Кроме нашей классической программы, у ребят будет возможность попробовать себя в организации бизнеса и потренироваться в навыках конкуренции. Собираемся добавить к изучаемым темам вопросы взаимоотношений с противоположным полом, прокачку навыков лидерства. Каждый день будет приглашенный спикер по теме дня, а еще у ребят будет раздаточный материал по всем изучаемым темам, которым они смогут воспользоваться и после смены.

«Супруг настолько поверил в мой проект, что выкупил для занятий помещение в новом районе»

Все мои трое детей — Миша, Света и Аня — часто бывали на моих тренингах и мероприятиях и, по сути, впитывали эти знания «с молоком матери». Они быстро обучались и мне казалось, что все методики встраиваются в них внутренне, на телесном уровне. Бывало, что какие-то вещи мне приходилось объяснять коллегам, а дети понимали с полуслова. В общем, не надо воспитывать детей, они все равно будут похожи на вас:)





Старший сын Миша присоединился к проекту через год. Ему сейчас 24 года, и он стал вести один из модулей. Оказалось, что он может рассказывать детям даже сложные вещи простым языком, и его модуль про финансы стал одним из самых востребованных в нашем летнем лагере. Думаю, в работе с ребятами ему помогло и то, что в гимназии с 5 по 11 класс у него была экономика, и он единственный от школы участвовал в Олимпиаде Национального банка Республики Беларусь и занял там 3-е место.

Моей средней дочке Светлане 21 год, и она тоже помогает — снимает для нас видео. Младшей дочке Ане 14, она много раз была в наших лагерях. Я могу ее прямо сейчас посадить, и она проведет ассистентское собрание или собрание консультантов и расскажет им, что делать. А супруг настолько поверил в мой проект, что выкупил для занятий помещение в новом районе около строящегося метро, делаем там сейчас ремонт. Так что есть все шансы, что наш бизнес превратится в семейный, как это принято, например, в Италии.

Рассказывает Михаил:

— С весны 2022 года я пытался совмещать работу в продажах и в семейном центре. На основную работу уходило много умственной энергии, на занятия с детьми ее хватало по остаточному принципу. Поэтому сейчас я оставил продажи и полностью посвятил себя нашему центру.

Мама ведет основные блоки, я выполняю, скорее, сопровождающую роль — присутствие мужчины, второго тренера, устанавливаю для детей более четкие границы. Мой основной модуль — это финансовая грамотность. Я рассказываю детям о том, как работает экономика, почему ее не бывает без государства, что такое налоги, почему мы вообще их платим.





С детьми учимся составлять инвестиционные проекты, чтобы потом их презентовать инвестору, тренируемся в составлении команд, в распределении обязанностей. Понятно, делаем это без сложных финансовых расчетов — это не для 5−6 классов, им пока не хватает для этого школьной математической базы.

У меня самого образование экономическое. Думаю, что иногда мне не хватает знаний основ педагогики и психологии, так что возможно буду получать второе образование по этому направлению.

Затраты и доходы проекта

Рассказывает Наталья:

— Доходы проекта в течение учебного года формируются за счет детских групп и индивидуального консультирования психологов, как для детей, так и для родителей и других взрослых. Основные расходы — аренда помещения, зарплата тренеров, поддержание технической оснащенности, покупка расходных материалов. По мере развития проекта затраты «раскладываются» по месяцам, и среднемесячная рентабельность составляет 35%.

Наверняка рентабельность можно было бы сделать и больше. Но отличие наших групп в том, что каждая состоит не более чем из 10 детей. Для того, чтобы быть в плюсе, нужно минимум 2 группы детей по 10 человек. Максимум мы можем качественно вести 5−6 групп. На занятии обязательно работают пара тренеров, плата которым за проведенное занятие составляет 100−150 BYN в зависимости от опыта и квалификации. Таким образом, на одного тренера приходится не больше 5 детей, по сути это индивидуальный подход. Возможно, именно поэтому в среднем дети ходят к нам на занятия на протяжении двух учебных лет.





Стоимость занятий составляет 250 BYN в месяц — 4 занятия по 3 часа. Это действительно дороже, чем у наших коллег. Вызвано это как раз тем, что мы не перенасыщаем наши группы по количеству, всегда ведем занятия с двумя тренерами и предоставляем все необходимое детям для занятий (бумага, маркеры, карандаши, игры, техническое оборудование, спортивные коврики, мячи). Знаем, что в некоторые группы дети ходят с собственными тетрадями, занимается с ними один человек, а группы могут быть раздуты до 15−18 человек.

В летний период и на зимних каникулах у нас нет групп, только лагеря. На время лагеря основными расходами становятся аренда усадьбы для проведения занятий, питание всех участников и, конечно, зарплаты тренеров.

В среднем наш лагерь за одну смену посещают 35 детей при стоимости в 960 BYN.

Примерно 20% от выручки уходит на аренду усадьбы, столько же — на питание. Зарплата квалифицированного тренера на 8 дней лагеря составляет еще 1500−2000 BYN. Плюс нужен директор лагеря, который отвечает за снабженческую функцию и организовывает все процессы вне тренингов: это еще 1000−2000 BYN в зависимости от эффективности использования средств на смене.





Проводить лагерь имеет смысл, если собирается минимум 24 человека — это выход на небольшой плюс. Нормальная точка по прибыли достигается при 30 участниках-детях. Лимит по количеству участников всегда обусловлен лишь размером усадьбы, на которой мы находимся.

Сложности бизнеса

1. Донести ценность родителям — как в ситуации высокой конкуренции дать родителю понять, почему нужно ехать именно к нам?

Я анализировала многие лагеря, которые заявляют про приключения и про разные активности. Но там больше про развлечения, а мы стараемся дать за время выездного лагеря максимальную пользу — это обучение и развитие эмоциональных, социальных, бытовых, коммуникативных навыков, которые необходимы ребенку в жизни.

2. Выстроить доверительные отношения с детьми. Если посмотреть на новых детей, то к нам чаще всего приезжают либо «бунтари», либо другая полярность — «стесняшки», зажатые дети. Наша задача — как бы «перековать» их, помочь «бунтарям» выражать свои эмоции более экологично, а «стесняшек» научить отстаивать свои границы и заявлять о своих потребностях.

3. Подобрать базы для выездного лагеря. Важно, чтобы на территории было достаточно места, чтобы разместить 30 детей и тренеров. При этом нужны индивидуальные кровати. Конечно, смотрим на территорию — детям нужны горки, батут, бассейн. Есть базы, которые делают услугу под детские лагеря. Мы подобрали 3 с подходящими нам условиями под Минском, с ними и работаем.





4. Найти подходящих тренеров и педагогов. У нас пока ограниченная тренерская база — мы с Михаилом и еще один психолог, который полноценно участвует во всех наших сменах. Если нужно, привлекаем еще специалистов на отдельные модули.

Так как у нас около 30 детей в смене, от тренеров нужно много эмоционального ресурса. Тренер должен быть высокой квалификации и иметь у себя «в копилке», в голове, много инструментов работы. «В моменте» уже некогда заниматься подготовкой, нужно приехать и сразу проводить обучение и игры.

5. Настроить продвижение. В основном у нас работает сарафанное радио. Но мы верим в маркетинг и тестируем новые инструменты. Пробовали все классические каналы продвижения, запускаем таргет на охват по всей Беларуси, делаем рекламу с блогерами.

Сейчас разрабатываем большой сайт, потому что его спрашивают даже те родители, которые постоянно отправляют к нам детей. Оказывается, они хотят поделиться со знакомыми ссылкой в ответ на вопрос «А куда ездил твой ребенок?».