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Премия «Народная марка» объявила старт народного голосования

17.07.2023 11:25 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Премия «Народная марка» объявила старт народного голосования

15 июля Премия потребительского признания «Народная Марка» в очередной раз открыла новый сезон ежегодного потребительского голосования в средствах массовой информации по широкому перечню товаров и услуг массового спроса с тем, чтобы определить бренды-лидеры в Беларуси по знаниям и предпочтениям потребителей.

За многолетний период логотип и фирменные атрибуты Премии приобрели широкую узнаваемость по всей Беларуси, в том числе, благодаря присутствию символики Премии на упаковках и в рекламных коммуникациях ведущих брендов нашей страны, а награды Премии являются для предприятий -производителей товаров и услуг престижным символом народной любви и доверия потребителей: в Премии «Народная марка» отсутствует профессиональное жюри и только потребители решают, какие бренды могут претендовать на высокий статус народного признания.

За подведением итогов Премии следит Наблюдательный Совет, который   представлен экспертами сферы маркетинга и коммуникаций, Белорусского общества защиты потребителей, средств массовой информации, представителей других организаций и ведомств, которые не являются участниками Премии.

Премия «Народная марка» объявила старт народного голосования

В этом году народное голосование продлится до 30 августа. Анкеты  опубликованы в общереспубликанской и региональной прессе, интернет-ресурсах и на официальном сайте Премии и включают более двухсот номинаций товаров и услуг массового спроса без подсказок и вариантов ответов: потребители самостоятельно должны внести по одному названию торговой марки для каждой номинации, ответив лишь на один вопрос: «Какую марку вы считаете лучшей в своей категории, которой доверяете и готовы рекомендовать?»  Результаты такого опроса позволяют определить спонтанное знание брендов и актуальные потребительские предпочтения, кроме того, являются важным маркетинговым инструментом для   предприятий, которые стремятся к развитию конкурентоспособности своих брендов и повышению лояльности потребителей.

Принять участие в голосовании могут жители Беларуси в возрасте 18+, желающие поддержать своих любимых производителей товаров и услуг. Традиционно каждый год участники голосования имеют возможность получить призы от организаторов Премии за свою активность, неравнодушие к стремлению брендов становиться лучше. Этот год не является исключением: 12 сентября на заседании Наблюдательного  совета Премии будут определены счастливчики из числа всех потребителей, кто заполнит анкеты в соответствии с правилами Премии и которые получат возможность  стать обладателем одного их 20 золотых и 5 платиновых слитков - призового фонда Премии.

Заполнить анкеты Премии «Народная Марка» и поддержать любимых производителей можно  на официальном  сайте  Премии narodnayamarka.by в раздел «народное голосование» и вписать  в пустые графы рядом с товарными номинациями названия торговых марок и производителей, которые вы предпочитаете, независимо от географии происхождения.

Примечательно, что в течение многих лет по признанию потребителей, в большинстве номинаций Премии «Народная Марка» лидируют товары и услуги, произведенные в Беларуси. Покупатели  с радостью отдают свои голоса в поддержку отечественных производителей, тем самым демонстрируя доверие и любовь к их продукции.

 
 
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