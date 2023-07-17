Премия «Народная марка» объявила старт народного голосования

Источник материала: ProBusiness





15 июля Премия потребительского признания «Народная Марка» в очередной раз открыла новый сезон ежегодного потребительского голосования в средствах массовой информации по широкому перечню товаров и услуг массового спроса с тем, чтобы определить бренды-лидеры в Беларуси по знаниям и предпочтениям потребителей.

За многолетний период логотип и фирменные атрибуты Премии приобрели широкую узнаваемость по всей Беларуси, в том числе, благодаря присутствию символики Премии на упаковках и в рекламных коммуникациях ведущих брендов нашей страны, а награды Премии являются для предприятий -производителей товаров и услуг престижным символом народной любви и доверия потребителей: в Премии «Народная марка» отсутствует профессиональное жюри и только потребители решают, какие бренды могут претендовать на высокий статус народного признания.

За подведением итогов Премии следит Наблюдательный Совет, который представлен экспертами сферы маркетинга и коммуникаций, Белорусского общества защиты потребителей, средств массовой информации, представителей других организаций и ведомств, которые не являются участниками Премии.





В этом году народное голосование продлится до 30 августа. Анкеты опубликованы в общереспубликанской и региональной прессе, интернет-ресурсах и на официальном сайте Премии и включают более двухсот номинаций товаров и услуг массового спроса без подсказок и вариантов ответов: потребители самостоятельно должны внести по одному названию торговой марки для каждой номинации, ответив лишь на один вопрос: «Какую марку вы считаете лучшей в своей категории, которой доверяете и готовы рекомендовать?» Результаты такого опроса позволяют определить спонтанное знание брендов и актуальные потребительские предпочтения, кроме того, являются важным маркетинговым инструментом для предприятий, которые стремятся к развитию конкурентоспособности своих брендов и повышению лояльности потребителей.

Принять участие в голосовании могут жители Беларуси в возрасте 18+, желающие поддержать своих любимых производителей товаров и услуг. Традиционно каждый год участники голосования имеют возможность получить призы от организаторов Премии за свою активность, неравнодушие к стремлению брендов становиться лучше. Этот год не является исключением: 12 сентября на заседании Наблюдательного совета Премии будут определены счастливчики из числа всех потребителей, кто заполнит анкеты в соответствии с правилами Премии и которые получат возможность стать обладателем одного их 20 золотых и 5 платиновых слитков - призового фонда Премии.

Заполнить анкеты Премии «Народная Марка» и поддержать любимых производителей можно на официальном сайте Премии narodnayamarka.by в раздел «народное голосование» и вписать в пустые графы рядом с товарными номинациями названия торговых марок и производителей, которые вы предпочитаете, независимо от географии происхождения.

Примечательно, что в течение многих лет по признанию потребителей, в большинстве номинаций Премии «Народная Марка» лидируют товары и услуги, произведенные в Беларуси. Покупатели с радостью отдают свои голоса в поддержку отечественных производителей, тем самым демонстрируя доверие и любовь к их продукции.