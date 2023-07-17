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Жюри выберет победителей конкурса молодых исполнителей в Беларуси

17.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси подходит к концу «Славянский базар». Несколько дней в Витебске проходили концерты, ярмарки и фестивальные площадки. Сегодня на финальном шоу – второй этап конкурса эстрадной песни среди молодых исполнителей. Как готовились к гранд-финалу, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Волнение сегодня за сценой и даже в зале. Ведь скоро станет известен победитель конкурса эстрадной песни. Участники уже прошли первый этап. Вчера они исполняли композиции на славянских языках. Аккомпанировал Президентский оркестр. На заключительном концерте будут звучать мировые хиты.

Вокалисты – 15 молодых исполнителей со всего мира. Это страны Содружества, Европы, Латинской Америки. Шоу обещает быть ярким. В жюри профессионалы. Председатель – народный артист России Дмитрий Маликов. Опытный певец и композитор уверен, что этот концерт может изменить рейтинговую таблицу.

«У меня до сих пор нет лучшего. Потому что я считаю, что нужно быть объективным, нужно ждать второго дня. Я бы не спешил с оценками. Тем более, что я, как председатель, сегодня испытываю особую ответственность, особое волнение. И моя задача все равно в этом фарватере вырулить в правильное решение. Это не так просто», – признался певец, композитор, народный артист России, председатель жюри международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2023» Дмитрий Маликов.

Состав жюри, как и участников, международный. Оценивать вокальные данные исполнителей будут мэтры из Беларуси, Италии, Грузии, Эстонии, Италии, Германии, Болгарии. В первый конкурсный день участники осваивали сцену. Справляться с волнением многим помогала белорусская публика. На финальный концерт каждый подготовил что-то свое.

«Во второй конкурсный день у меня будет балет, я буду танцевать и петь песню «Нью-Йорк». Я бы хотел там побывать, так же, как и «Славянский базар» когда-то был моей мечтой», – сказал участник международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2023» Христос Телеванту (Кипр).

«Песня вообще кардинально другая, она мелодичная, хитовая из Арет Франклин «Респект». Вообще другие эмоции, другие чувства», – отметила участница международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2023» Маша Мнджоян (Армения).

«Так как мы уже прощупали эту сцену, будет уже увереннее. Потому что все-таки был первый выход, и немножечко мандраж был. Но, опять же говорю, когда зритель так тепло встречает, большая благодарность!» – сказала участница международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2023» Елизавета Слышкина (Россия).

Кто заберет главный приз, станет известно после полуночи. Это будет денежная премия и «Золотая лира». Статуэтка символизирует древнегреческий инструмент. Телеканал «МИР» тоже присудит свою премию. Она называется «Песни путь к содружеству». К диплому прилагается ценный приз.



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Теги: Витебск
 
 
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Вокалисты – 15 молодых исполнителей из стран Содружества, Европы, Латинской Америки.
 
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