Жюри выберет победителей конкурса молодых исполнителей в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси подходит к концу «Славянский базар». Несколько дней в Витебске проходили концерты, ярмарки и фестивальные площадки. Сегодня на финальном шоу – второй этап конкурса эстрадной песни среди молодых исполнителей. Как готовились к гранд-финалу, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Волнение сегодня за сценой и даже в зале. Ведь скоро станет известен победитель конкурса эстрадной песни. Участники уже прошли первый этап. Вчера они исполняли композиции на славянских языках. Аккомпанировал Президентский оркестр. На заключительном концерте будут звучать мировые хиты.

Вокалисты – 15 молодых исполнителей со всего мира. Это страны Содружества, Европы, Латинской Америки. Шоу обещает быть ярким. В жюри профессионалы. Председатель – народный артист России Дмитрий Маликов. Опытный певец и композитор уверен, что этот концерт может изменить рейтинговую таблицу.

«У меня до сих пор нет лучшего. Потому что я считаю, что нужно быть объективным, нужно ждать второго дня. Я бы не спешил с оценками. Тем более, что я, как председатель, сегодня испытываю особую ответственность, особое волнение. И моя задача все равно в этом фарватере вырулить в правильное решение. Это не так просто», – признался певец, композитор, народный артист России, председатель жюри международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2023» Дмитрий Маликов.

Состав жюри, как и участников, международный. Оценивать вокальные данные исполнителей будут мэтры из Беларуси, Италии, Грузии, Эстонии, Италии, Германии, Болгарии. В первый конкурсный день участники осваивали сцену. Справляться с волнением многим помогала белорусская публика. На финальный концерт каждый подготовил что-то свое.

«Во второй конкурсный день у меня будет балет, я буду танцевать и петь песню «Нью-Йорк». Я бы хотел там побывать, так же, как и «Славянский базар» когда-то был моей мечтой», – сказал участник международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2023» Христос Телеванту (Кипр).