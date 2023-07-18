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Лукашенко поручил доводить всю правду о геноциде народа в Великую Отечественную

18.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко поручил доводить всю правду о геноциде народа в Великую Отечественную
 Официальный сайт президента Республики Беларусь

К первому сентября в белорусских школах появятся учебные материалы о геноциде народа в годы Великой Отечественной войны. В них будут опубликованы результаты расследования Генеральной прокуратуры, передает «МИР 24».

Специалистам уже удалось установить больше двух с половиной тысяч ранее неизвестных населенных пунктов, которые уничтожили захватчики. Около 80 поселков разделили судьбу Хатыни – деревни, которую сожгли вместе с местными жителями. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с Генеральным прокурором Андреем Шведом и поручил доводить до каждого белоруса все результаты расследования и правду о геноциде.

«Выкристаллизовывается ряд предложений по более серьезному рассмотрению нашим обществом фактов геноцида в Великую Отечественную войну белорусского народа. Уделять внимание пропаганде этого вопроса надо особенно среди молодежи, чтобы молодежь знала, что было. Для чего? Для того, чтобы больше такого не произошло», –сказал Лукашенко.

Генпрокурор доложил: в стране сложился самый низкий уровень преступности за последние пять лет. По статистике, стало меньше грабежей и разбоев.



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Специалистам уже удалось установить больше двух с половиной тысяч ранее неизвестных населенных пунктов, которые уничтожили захватчики. Около 80 поселков...
 
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