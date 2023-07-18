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Лукашенко поручил доводить всю правду о геноциде народа в Великую Отечественную
18.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Официальный сайт президента Республики Беларусь
К первому сентября в белорусских школах появятся учебные материалы о геноциде народа в годы Великой Отечественной войны. В них будут опубликованы результаты расследования Генеральной прокуратуры, передает «МИР 24».
Специалистам уже удалось установить больше двух с половиной тысяч ранее неизвестных населенных пунктов, которые уничтожили захватчики. Около 80 поселков разделили судьбу Хатыни – деревни, которую сожгли вместе с местными жителями. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с Генеральным прокурором Андреем Шведом и поручил доводить до каждого белоруса все результаты расследования и правду о геноциде.
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Специалистам уже удалось установить больше двух с половиной тысяч ранее неизвестных населенных пунктов, которые уничтожили захватчики. Около 80 поселков...
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