Лукашенко поручил доводить всю правду о геноциде народа в Великую Отечественную

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Официальный сайт президента Республики Беларусь

К первому сентября в белорусских школах появятся учебные материалы о геноциде народа в годы Великой Отечественной войны. В них будут опубликованы результаты расследования Генеральной прокуратуры, передает «МИР 24».

Специалистам уже удалось установить больше двух с половиной тысяч ранее неизвестных населенных пунктов, которые уничтожили захватчики. Около 80 поселков разделили судьбу Хатыни – деревни, которую сожгли вместе с местными жителями. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с Генеральным прокурором Андреем Шведом и поручил доводить до каждого белоруса все результаты расследования и правду о геноциде.

«Выкристаллизовывается ряд предложений по более серьезному рассмотрению нашим обществом фактов геноцида в Великую Отечественную войну белорусского народа. Уделять внимание пропаганде этого вопроса надо особенно среди молодежи, чтобы молодежь знала, что было. Для чего? Для того, чтобы больше такого не произошло», –сказал Лукашенко.