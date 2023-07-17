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Уровень преступности в Беларуси снизился до пятилетнего минимума
17.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Официальный сайт президента Республики Беларусь
Усилить контроль за соблюдением законов в Вооруженных силах поручил президент Беларуси Александр Лукашенко. Он принял с докладом генерального прокурора Беларуси Андрея Шведа. Говорили о создании отдельной системы военных прокуроров, сообщает «МИР 24».
Акцент и на работу в рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Глава государства подчеркнул: необходимо не просто устанавливать факты, но и рассказывать о них обществу. Особенно молодежи.
Генпрокурор доложил: в стране сложился самый низкий уровень преступности за последние пять лет. По статистике стало меньше грабежей и разбоев. Преступлений
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Президент Александр Лукашенко заслушал доклад Генерального прокурора республики и поставил перед главой ведомства ряд задач.
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