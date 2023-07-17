Уровень преступности в Беларуси снизился до пятилетнего минимума

Акцент и на работу в рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Глава государства подчеркнул: необходимо не просто устанавливать факты, но и рассказывать о них обществу. Особенно молодежи.

Генпрокурор доложил: в стране сложился самый низкий уровень преступности за последние пять лет. По статистике стало меньше грабежей и разбоев. Преступлений зарегистрировано на тысячу меньше , чем в прошлом году.