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Уровень преступности в Беларуси снизился до пятилетнего минимума

17.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Уровень преступности в Беларуси снизился до пятилетнего минимума
 Официальный сайт президента Республики Беларусь

Усилить контроль за соблюдением законов в Вооруженных силах поручил президент Беларуси Александр Лукашенко. Он принял с докладом генерального прокурора Беларуси Андрея Шведа. Говорили о создании отдельной системы военных прокуроров, сообщает «МИР 24».

«Речь не идет о возврате к советской практике, но какие-то элементы должны быть. Прокуратура несколько отстранилась от силового блока в свое время. Поэтому армия есть армия. У нас погоны носят, начиная от МЧС, МВД, Комитет госбезопасности и так далее, везде глаз прокурора должен быть!» – подчеркнул Александр Лукашенко.

«После розыску зжен огнем, а с огня говорил»

Как работала Тайная канцелярия?
Перед Генпрокуратурой Александр Лукашенко поставил несколько задач. Это мониторинг уборочной кампании и обстановки в аграрном секторе. Особое внимание президент поручил уделить коррупции на местах.

Акцент и на работу в рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Глава государства подчеркнул: необходимо не просто устанавливать факты, но и рассказывать о них обществу. Особенно молодежи.

Генпрокурор доложил: в стране сложился самый низкий уровень преступности за последние пять лет. По статистике стало меньше грабежей и разбоев. Преступлений зарегистрировано на тысячу меньше, чем в прошлом году.



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Президент Александр Лукашенко заслушал доклад Генерального прокурора республики и поставил перед главой ведомства ряд задач.
 
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