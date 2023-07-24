Товарооборот России и Беларуси достиг $45 млрд

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Товарооборот России и Беларуси достиг 45 миллиардов долларов. Такие цифры были озвучены на встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко в Санкт-Петербурге, сообщает «МИР 24».

«Все основные показатели дают нам основания полагать, что этот год мы пройдем уверенно, спокойно и покажем хорошие показатели роста. У нас целиком и полностью реализуются все планы на предмет строительства Союзного государства, двигаемся уверенно, растет товарооборот», – подчеркнул российский лидер.

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«Суть – опора на собственные силы, не будем мы прогибаться ни под кого, мозгов хватает, ресурсов больше чем достаточно. Надо выстроить план развития нашего Отечества. Как я говорю, два государства – одно Отечество. И мы можем это сделать!» – отметил президент Беларуси.

После переговоров президенты России и Беларуси посетили музей военно-морской славы в Кронштадте. Официально он откроется 30 июля. Комплекс построен на базе двух отреставрированных артиллерийских арсеналов времен Первой мировой войны. Также Владимир Путин и Александр Лукашенко побывали в Морском соборе и стали участниками свадебной церемонии на площади в Кронштадте. Молодоженам удалось сделать фото сразу с двумя президентами.