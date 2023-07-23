Женщины-космонавты из Беларуси прибыли в ЦПК в Звездном городке

Марина Василевская включена в основной экипаж 21-й экспедиции на МКС вместе с Олегом Новицком (Роскосмос) и Трейси Дайсон (NASA). Анастасия Ленкова входит в дублирующий состав вместе с Иваном Вагнером и Доналдом Петтитом. По планам, Василевская и Новицкий проведут в космосе 12 суток и затем возвратятся на Землю, а Дайсон продолжит полет.

Ранее российский космонавт Сергей Крикалев назвал критерии для отбора в космос . Кандидатами могут стать граждане России в возрасте до 35 лет, с крепким здоровьем и высшим образованием по инженерным, научным или летным специальностям.