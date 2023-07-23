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Женщины-космонавты из Беларуси прибыли в ЦПК в Звездном городке
23.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Центр подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю.А. Гагарина в Звездном городке прибыли две женщины-космонавта из Беларуси. Марине Василевской и Анастасии Ленковой предстоит пройти подготовку к космическому полету, сообщили в Роскосмосе.
Марина Василевская включена в основной экипаж 21-й экспедиции на МКС вместе с Олегом Новицком (Роскосмос) и Трейси Дайсон (NASA). Анастасия Ленкова входит в дублирующий состав вместе с Иваном Вагнером и Доналдом Петтитом. По планам, Василевская и Новицкий проведут в космосе 12 суток и затем возвратятся на Землю, а Дайсон продолжит полет.
Ранее российский космонавт Сергей Крикалев
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В течение восьми месяцев Марина Василевская и Анастасия Ленкова будут готовиться к полету на МКС.
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