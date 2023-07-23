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Женщины-космонавты из Беларуси прибыли в ЦПК в Звездном городке

23.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Центр подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю.А. Гагарина в Звездном городке прибыли две женщины-космонавта из Беларуси. Марине Василевской и Анастасии Ленковой предстоит пройти подготовку к космическому полету, сообщили в Роскосмосе.

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Полет на Международную космическую станцию запланирован на 13 марта 2024 года. Тренировки космонавтов начнутся уже 24 июля и продлятся восемь месяцев. В программу войдут изучение систем пилотируемого корабля «Союз МС» и российского сегмента МКС и тренировки на случай внештатной посадки в различных климатогеографических зонах.

Марина Василевская включена в основной экипаж 21-й экспедиции на МКС вместе с Олегом Новицком (Роскосмос) и Трейси Дайсон (NASA). Анастасия Ленкова входит в дублирующий состав вместе с Иваном Вагнером и Доналдом Петтитом. По планам, Василевская и Новицкий проведут в космосе 12 суток и затем возвратятся на Землю, а Дайсон продолжит полет.

Ранее российский космонавт Сергей Крикалев назвал критерии для отбора в космос. Кандидатами могут стать граждане России в возрасте до 35 лет, с крепким здоровьем и высшим образованием по инженерным, научным или летным специальностям.



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В течение восьми месяцев Марина Василевская и Анастасия Ленкова будут готовиться к полету на МКС.
 
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