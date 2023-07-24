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Девушка погибла на пляже Минского моря из-за непогоды

24.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Девушка погибла на пляже Минского моря из-за непогоды
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

19-летняя девушка погибла на пляже Минского моря. Еще двое человек госпитализированы. Люди стали жертвами непогоды. Сильный ливень и ураганный ветер обрушились на местность накануне, сообщает «МИР 24».

Территория Заславского водохранилища – популярное место среди туристов. Ночное торнадо разрушило пикниковые зоны и повалило стволы деревьев. Один из них придавил юную туристку.

«В тот день компания молодых людей приехала на пляж, чтобы отметить день рождения. В специально отведенном месте они разбили кемпинг. Во время отдыха погода резко испортилась. Порывами ветра вырвало дерево, которое ударило и привалило 19-летнюю жительницу Минска. От полученных травм она скончалась на месте происшествия», – сообщила официальный представитель Управления Следственного комитета по Минской области Мария Никитина.

Минским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.



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Теги: Минск
 
 
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Ночное торнадо разрушило пикниковые зоны и повалило стволы деревьев. Один из них придавил юную туристку.
 
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