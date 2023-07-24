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Девушка погибла на пляже Минского моря из-за непогоды
24.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
19-летняя девушка погибла на пляже Минского моря. Еще двое человек госпитализированы. Люди стали жертвами непогоды. Сильный ливень и ураганный ветер обрушились на местность накануне, сообщает «МИР 24».
Минским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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