О чем пишут мировые СМИ: выборы в Испании и эвакуация с острова Корфу

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ни одна партия в Испании не получила достаточного количества мест в парламенте для формирования правительства после выборов 23 июля. К настоящему времени подсчитано 99% голосов, сообщает CNN . Согласно предварительным результатам, Народная партия (PP) получит 136 мест, а партия премьер-министра Педро Санчеса – 122. Между тем для формирования правительства необходимо получить не менее 176 мест из 350. По словам экспертов, перспективы создания коалиции в настоящее время остаются неопределенными.

Корфу стал вторым греческим островом, где отдали приказ об эвакуации. Людям в 17 районах рекомендовали перебраться в безопасные места из-за распространения пожаров, сообщает Evening Standart . По свидетельствам очевидцев, пожары вспыхнули на севере Корфу и растут быстрыми темпами. Ранее власти Греции организовали самую масштабную эвакуацию в истории страны с острова Родос. Пожары усугубляются сильной жарой – температура в Греции держится выше 40 градусов.

В Казахстане состоялся первый авиарейс с женским экипажем. Под управлением командира Екатерины Сверчковой и второго пилота Ажар Несипбаевой самолет совершил перелеты по маршрутам Астана-Петропавловск-Астана и Астана-Омск-Астана, сообщает «Казахстанская правда» . Екатерина Сверчкова рассказала, что пришла в авиацию из парашютного спорта и сначала пробовала свои силы как частный пилот.

Этнографы Кыргызстана и Алтая завершили экспедицию в Чаткал. Их целью был поиск этнокультурных связей между двумя регионами, сообщает 24.kg . Организовал экспедицию Ошский государственный университет при участии научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии Алтайского государственного университета и Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына. Эта экспедиция стала уже четвертой с 2021 года.