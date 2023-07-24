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О чем пишут мировые СМИ: выборы в Испании и эвакуация с острова Корфу
24.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Ни одна партия в Испании не получила достаточного количества мест в парламенте для формирования правительства после выборов 23 июля. К настоящему времени подсчитано 99% голосов, сообщает
Корфу стал вторым греческим островом, где отдали приказ об эвакуации. Людям в 17 районах рекомендовали перебраться в безопасные места из-за распространения пожаров, сообщает
В Казахстане состоялся первый авиарейс с женским экипажем. Под управлением командира Екатерины Сверчковой и второго пилота Ажар Несипбаевой самолет совершил перелеты по маршрутам Астана-Петропавловск-Астана и Астана-Омск-Астана, сообщает
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В Испании подводят итоги досрочных выборов в парламент. На острове Корфу началась эвакуация из-за лесных пожаров.
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