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О чем пишут мировые СМИ: выборы в Испании и эвакуация с острова Корфу

24.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ни одна партия в Испании не получила достаточного количества мест в парламенте для формирования правительства после выборов 23 июля. К настоящему времени подсчитано 99% голосов, сообщает CNN. Согласно предварительным результатам, Народная партия (PP) получит 136 мест, а партия премьер-министра Педро Санчеса – 122. Между тем для формирования правительства необходимо получить не менее 176 мест из 350. По словам экспертов, перспективы создания коалиции в настоящее время остаются неопределенными.

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Теги: Витебск, Гомель
 
 
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В Испании подводят итоги досрочных выборов в парламент. На острове Корфу началась эвакуация из-за лесных пожаров.
 
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