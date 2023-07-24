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Путин и Лукашенко прибыли на Валаам

24.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Путин и Лукашенко прибыли на Валаам
 Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко прибыли на остров Валаам, сообщает «МИР 24».

Переговоры глав государств начались в минувшее воскресенье в Константиновском дворце в Стрельне, затем президенты продолжили общение в ходе поездки в Кронштадт и договорились встретиться в понедельник в неофициальной обстановке.

На острове они осмотрели один из центров паломничества на северо-западе России – Спасо-Преображенский Валаамский мужской монастырь, побывали в нижнем храме его собора, по православной традиции поставили свечки и поклонились мощам основателей обители – преподобных Сергия и Германа.

Путин и Лукашенко не первый раз вместе посещают Валаамский монастырь. Они уже приезжали сюда в июле 2019 года.

В настоящее время в монастыре ведутся строительно-реставрационные работы, в том числе по ремонту фасадов и росписи храма во имя Валаамской иконы Божией Матери. Также продолжается программа комплексного восстановления всех валаамских скитов.

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Президенты России и Беларуси уже посещали вместе Валаамский монастырь в июле 2019 года.
 
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