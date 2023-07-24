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Главы белорусских дипмиссий обозначили приоритеты в своей работе

24.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Главы белорусских дипмиссий обозначили приоритеты в своей работе
 МТРК «Мир»

Увеличение экспорта – стратегическая задача для белорусского Министерства иностранных дел и загранучреждений. Рост поставок товаров за первые пять месяцев этого года составил почти 14%. Об этом заявил в понедельник руководитель внешнеполитического ведомства Беларуси Сергей Алейник. Главы дипломатических миссий страны собрались в эти дни в Минске, сообщает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Для руководителей загранучреждений это традиционная встреча в Минске. На нее приехали порядка 60 человек со всего мира: представители Беларуси в европейских странах, государствах Содружества, Африке, Китае и США. Задача – «сверить часы» во внешнеполитической деятельности, наметить новые задачи. Если с одними странами партнерство укрепляется ежегодно, то к другим приходится искать новые подходы.

«Вся наша деятельность направлена на то, чтобы сохранить все то, что есть, чтобы это никуда не исчезло. Мы искренне верим, что финляндский народ и руководство рано или поздно поймут, что все-таки лучше жить в соседстве и мире», – отметил чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Финляндской Республике и по совместительству в королевстве Дания Алексей Самосуев.

С государствами Содружества – курс на более тесные связи. В Казахстане, к примеру, особое внимание обращено на агропромышленный комплекс, строительство и торговлю.

«В пандемийный год мы не смогли выполнить поручения главы государства, которые были даны в рамках официального визита Александра Лукашенко в Казахстан в 2019 году, когда была поставлена задача выйти на миллиардный товарооборот. В 2020 году из-за пандемии мы не смогли это сделать, но, что примечательно, уже в следующем, 2021 году, мы превысили этот товарооборот. В последние годы, в том числе и в текущем году, мы успешно движемся вперед и увеличиваем его», – подчеркнул чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Казахстане Павле Урюпин.

Министр иностранных дел Сергей Алейник отметил, что главными задачами белорусских дипмиссий остаются противодействие санкциям, укрепление отношений с дружественными странами и поиск новых контактов с государствами Юга и Востока.



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Теги: Минск
 
 
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