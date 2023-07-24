Главы белорусских дипмиссий обозначили приоритеты в своей работе

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

Увеличение экспорта – стратегическая задача для белорусского Министерства иностранных дел и загранучреждений. Рост поставок товаров за первые пять месяцев этого года составил почти 14%. Об этом заявил в понедельник руководитель внешнеполитического ведомства Беларуси Сергей Алейник. Главы дипломатических миссий страны собрались в эти дни в Минске, сообщает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Для руководителей загранучреждений это традиционная встреча в Минске. На нее приехали порядка 60 человек со всего мира: представители Беларуси в европейских странах, государствах Содружества, Африке, Китае и США. Задача – «сверить часы» во внешнеполитической деятельности, наметить новые задачи. Если с одними странами партнерство укрепляется ежегодно, то к другим приходится искать новые подходы.

«Вся наша деятельность направлена на то, чтобы сохранить все то, что есть, чтобы это никуда не исчезло. Мы искренне верим, что финляндский народ и руководство рано или поздно поймут, что все-таки лучше жить в соседстве и мире», – отметил чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Финляндской Республике и по совместительству в королевстве Дания Алексей Самосуев.