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Лукашенко вернулся в Минск после визита в Россию

26.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко вернулся в Минск после визита в РоссиюМинск после визита в Россию" height="100%" width="670">
Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Завершился рабочий визит Александра Лукашенко в Россию. Президент Беларуси вернулся в Минск, сообщает «МИР 24».

Рабочая командировка президента длилась четыре дня. Переговоры Лукашенко и Путина прошли 23 июля в Константиновском дворце в Стрельне. Президенты обсудили международную повестку, союзные программы и рост товарооборота. Большую часть времени общение глав государств было неформальным. Вместе они побывали в Кронштадте и на Валааме.

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Теги: Минск
 
 
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Президенты России и Беларуси обсудили международную повестку, союзные программы и рост товарооборота.
 
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