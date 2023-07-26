|
Лукашенко вернулся в Минск после визита в Россию
26.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинск после визита в Россию" height="100%" width="670">
Завершился рабочий визит Александра Лукашенко в Россию. Президент Беларуси вернулся в Минск, сообщает «МИР 24».
Рабочая командировка президента длилась четыре дня. Переговоры Лукашенко и Путина прошли 23 июля в Константиновском дворце в Стрельне. Президенты обсудили международную повестку, союзные программы и рост товарооборота. Большую часть времени общение глав государств было неформальным. Вместе они побывали в Кронштадте и
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президенты России и Беларуси обсудили международную повестку, союзные программы и рост товарооборота.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)