Лукашенко вернулся в Минск после визита в Россию

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минск после визита в Россию" height="100%" width="670">

Завершился рабочий визит Александра Лукашенко в Россию. Президент Беларуси вернулся в Минск, сообщает «МИР 24».

Рабочая командировка президента длилась четыре дня. Переговоры Лукашенко и Путина прошли 23 июля в Константиновском дворце в Стрельне. Президенты обсудили международную повестку, союзные программы и рост товарооборота. Большую часть времени общение глав государств было неформальным. Вместе они побывали в Кронштадте и на Валааме .