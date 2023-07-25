Белорусские спасатели приняли присягу в день 170-летия пожарной службы

«Лежит душа к этому, нравится спасать, помогать людям. Поэтому я решил идти в МЧС. Абсолютно в каждом выезде есть сложность. В последний выезд мы пробыли на пожаре 24 часа без 10 минут. Надо быть к этому готовым», – сказал старший инструктор-спасатель Герман Казыро.

Опытным спасателям вручили медали. Свои награды получили представители женской части команды – девушки впервые участвовали в параде в честь юбилея ведомства. Всех причастных к празднику поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко.