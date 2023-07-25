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Белорусские спасатели приняли присягу в день 170-летия пожарной службы
25.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Начинающие спасатели приняли присягу в Минске. Теперь они – часть большой команды МЧС Беларуси. Торжественная церемония прошла в день 170-летия пожарной службы, сообщает «МИР 24».
Клятву на верность профессии принесли больше ста молодых сотрудников. Они уже работают в пожарных аварийно-спасательных частях страны, ликвидируют ЧС и предотвращают их. Специалистов поздравил глава ведомства. Он отметил важность обучения новых кадров на всех этапах.
«Лежит душа к этому, нравится спасать, помогать людям. Поэтому я решил идти в МЧС. Абсолютно в каждом выезде есть сложность. В последний выезд мы пробыли на пожаре 24 часа без 10 минут. Надо быть к этому готовым», – сказал старший инструктор-спасатель Герман Казыро.
Опытным спасателям вручили медали. Свои награды получили представители женской части команды –
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Клятву на верность профессии принесли больше ста молодых сотрудников.
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