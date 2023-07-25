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Белорусские спасатели приняли присягу в день 170-летия пожарной службы

25.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские спасатели приняли присягу в день 170-летия пожарной службы
 Фото: МТРК «МИР»

Начинающие спасатели приняли присягу в Минске. Теперь они – часть большой команды МЧС Беларуси. Торжественная церемония прошла в день 170-летия пожарной службы, сообщает «МИР 24».

Клятву на верность профессии принесли больше ста молодых сотрудников. Они уже работают в пожарных аварийно-спасательных частях страны, ликвидируют ЧС и предотвращают их. Специалистов поздравил глава ведомства. Он отметил важность обучения новых кадров на всех этапах.

«64 тысячи молодых ребят и девчат входят в нашу молодежную организацию пожарных спасателей. С ними мы проводим работу фактически круглосуточно. В последующем они поступают или в профильные классы, кадетские классы, в том числе МЧС, или в наш лицей МЧС, где получают среднее образование. По профилю выбирают наш вуз», – отметил министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадим Синявский.

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«Лежит душа к этому, нравится спасать, помогать людям. Поэтому я решил идти в МЧС. Абсолютно в каждом выезде есть сложность. В последний выезд мы пробыли на пожаре 24 часа без 10 минут. Надо быть к этому готовым», – сказал старший инструктор-спасатель Герман Казыро.

Опытным спасателям вручили медали. Свои награды получили представители женской части команды – девушки впервые участвовали в параде в честь юбилея ведомства. Всех причастных к празднику поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко.



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Теги: Минск
 
 
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