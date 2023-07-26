Белорусские легкоатлеты готовятся ко II Играм стран СНГ

Юные белорусские легкоатлеты готовятся ко вторым играм стран СНГ. Это самая многочисленная дисциплина на соревнованиях. Они пройдут уже через пару недель. Корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко знает больше.
В легкой атлетике Кирилл Ящук три с половиной года. Парню всего 14, а он уже готовится к первым международным соревнованиям в своей жизни. На II Играх стран СНГ спортсмен выступит в беге на 300 метров с барьерами.
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«Отборочными соревнованиями для меня стали чемпионат республики среди школьников в Гомеле. Для меня это был шанс пройти. Сложно – это сохранять дух при какой-то неудаче. Но я пытаюсь потом с этим смириться и учиться на своих ошибках», – сказал член команды Беларуси по легкой атлетике на II Играх стран СНГ Кирилл Ящук.
В белорусской команде 60 легкоатлетов, все не старше 14 лет. Отбирали спортсменов в течение года по результатам республиканских соревнований. Почти для всех Игры стран СНГ – первые старты такого уровня.
«Сборы начались с 20 числа. Мы ходили в зоопарк, чтобы как-то отстраниться от тренировочного процесса. Такими важными кажутся соревнования, но мы же дети, все равно надо как-то отвлекаться», – сообщила член команды Беларуси по легкой атлетике на II Играх стран СНГ Екатерина Новик.
Тренировочные сборы почти завершились. Сейчас у спортсменов есть возможность протестировать площадки.
«У нас будет 15 видов легкой атлетики: беговые, прыжковые, метательные. По порядку это бег на 60 метров, бега на 300 метров, на 600 метров, на 2000 метров. Дальше все метания: ядро, диск, копье, молот. Все прыжки, кроме тройного», – заявил гостренер национальной команды Беларуси по легкой атлетике Игорь Сиводедов.
А еще многоборье и смешанная эстафета. Дома выступать легче, но ответственнее, говорят тренеры. Площадки соревнований – центральные стадионы столицы.
«Как «Динамо», так и наш стадион имеет все необходимые категории для проведения международных соревнований. Он готов и сейчас. Естественно, кое-что еще готовится. Не мешая тренировкам, проводят усовершенствование полей: покрытие, освежение разметки», – отметил директор республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике Александр Ройко.
Легкая атлетика – самая многочисленная дисциплина на играх. Более 200 спортсменов из девяти стран разыграют 31 комплект медалей.