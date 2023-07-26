Белорусские легкоатлеты готовятся ко II Играм стран СНГ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Юные белорусские легкоатлеты готовятся ко вторым играм стран СНГ. Это самая многочисленная дисциплина на соревнованиях. Они пройдут уже через пару недель. Корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко знает больше.



В легкой атлетике Кирилл Ящук три с половиной года. Парню всего 14, а он уже готовится к первым международным соревнованиям в своей жизни. На II Играх стран СНГ спортсмен выступит в беге на 300 метров с барьерами.



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