ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Белорусские легкоатлеты готовятся ко II Играм стран СНГ

26.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Юные белорусские легкоатлеты готовятся ко вторым играм стран СНГ. Это самая многочисленная дисциплина на соревнованиях. Они пройдут уже через пару недель. Корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко знает больше.

В легкой атлетике Кирилл Ящук три с половиной года. Парню всего 14, а он уже готовится к первым международным соревнованиям в своей жизни. На II Играх стран СНГ спортсмен выступит в беге на 300 метров с барьерами.

Горячая картошка, удмуртские горелки, мордовская игра раю-раю

Игры народов России
«Отборочными соревнованиями для меня стали чемпионат республики среди школьников в Гомеле. Для меня это был шанс пройти. Сложно – это сохранять дух при какой-то неудаче. Но я пытаюсь потом с этим смириться и учиться на своих ошибках», – сказал член команды Беларуси по легкой атлетике на II Играх стран СНГ Кирилл Ящук.

В белорусской команде 60 легкоатлетов, все не старше 14 лет. Отбирали спортсменов в течение года по результатам республиканских соревнований. Почти для всех Игры стран СНГ – первые старты такого уровня.

«Сборы начались с 20 числа. Мы ходили в зоопарк, чтобы как-то отстраниться от тренировочного процесса. Такими важными кажутся соревнования, но мы же дети, все равно надо как-то отвлекаться», – сообщила член команды Беларуси по легкой атлетике на II Играх стран СНГ Екатерина Новик.

Тренировочные сборы почти завершились. Сейчас у спортсменов есть возможность протестировать площадки.

«У нас будет 15 видов легкой атлетики: беговые, прыжковые, метательные. По порядку это бег на 60 метров, бега на 300 метров, на 600 метров, на 2000 метров. Дальше все метания: ядро, диск, копье, молот. Все прыжки, кроме тройного», – заявил гостренер национальной команды Беларуси по легкой атлетике Игорь Сиводедов.

А еще многоборье и смешанная эстафета. Дома выступать легче, но ответственнее, говорят тренеры. Площадки соревнований – центральные стадионы столицы.

«Как «Динамо», так и наш стадион имеет все необходимые категории для проведения международных соревнований. Он готов и сейчас. Естественно, кое-что еще готовится. Не мешая тренировкам, проводят усовершенствование полей: покрытие, освежение разметки», – отметил директор республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике Александр Ройко.

Легкая атлетика – самая многочисленная дисциплина на играх. Более 200 спортсменов из девяти стран разыграют 31 комплект медалей.



ДРУГИЕ НОВОСТИ СПОРТА

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Легкая атлетика – самая многочисленная дисциплина на Играх. Более 200 спортсменов из девяти стран разыграют 31 комплект медалей.
 
Новости дня
Новости разные
 
«За одну сделку по Газпрому я заработал $ 40 тысяч». Как парень еще студентом заинтересовался трейдингом, а потом основал свою компанию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.07.2023
Mir24.TV Belarus
26.07.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика