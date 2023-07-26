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Погода в СНГ: зной задержался в Кыргызстане, в Беларуси прогремят грозы
26.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Десятки населенных пунктов Молдовы частично обесточены из-за сильного ветра с дождем, который прошел ночью. Спасатели и ремонтные службы работают над восстановлением линий электропередачи и расчищают заблокированные дороги. О погоде в других странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».
Кыргызстан
В Бишкеке знойно уже несколько дней, духота сохраняется и после захода солнца. В среду днем температура достигла отметки плюс 40 градусов. В столице машин и людей заметно стало меньше, жители стараются выехать в горные ущелья и к озерам. Одно из самых посещаемых мест в июле – заповедник Сары-Челек («Желтая чаша»). Он расположен в 10 часах езды от Бишкека. Природный парк привлекателен пихтовыми, сосновыми лесами и одноименным озером. Посетителей, в первую очередь, поражает прозрачность и синий цвет воды. Сары-Челек – третье по глубине горное озеро в Центральной Азии. Трехдневный тур с трансфером, проживанием и питанием стоит 7 тысяч рублей.
Беларусь
На востоке Беларуси прогремят грозы, местами пройдут сильные ливни, возможен град. Объявлен оранжевый уровень опасности. В Минске ветрено и тепло – до плюс 23-х. В юго-западных областях температура будет на несколько градусов выше. Этот регион – в лидерах по производству меда. Каждый третий килограмм полезного продукта делают в Брестской области. Сезон заготовки в Беларуси в разгаре. Только лесхозы страны уже собрали 100 тонн меда.
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О погоде в странах Содружества, рассказывают корреспонденты «МИР 24».
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