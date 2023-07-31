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ADMA Awards назовет наиболее эффективных маркетологов Беларуси 2023
31.07.2023 21:37 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Практика поощрения наиболее эффективных маркетологов за персональный вклад в профессиональное продвижение брендов в Беларуси появилась по инициативе Ассоциации Комуникационных и Маркетинговых Агентств еще в 2016 году. Тогда и появилась премия
Ежегодно по результатам профессиональной премии эффективности маркетинга ADMA AWARDS формируется
Оценивать конкурсные проекты премии будет экспертный состав жюри, в который войдут признанные профессионалы маркетинга, топ-менеджеры международных и локальных брендов, владельцы бизнеса, креативные директора агентств и другие яркие представители маркетингового и креативного сообщества. Оценка конкурсных проектов премии Advertising & Marketing Awards пройдет в два этапа с 14 по 19 октября.
Рейтинг маркетологов рассчитывается после составления
Digital-партнером премии ADMA AWARDS 2023 выступает рекламное digital-агентство
К участию в премии Advertising & Marketing Awards 2023 принимаются проекты от международных и локальных брендов и агентств, работающих на территории Беларуси, а также реализованные ими проекты на других рынках. Проекты можно подать в номинацию категории товаров и услуг и ряд специальных
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Advertising & Marketing Awards
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