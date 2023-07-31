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ADMA Awards назовет наиболее эффективных маркетологов Беларуси 2023

31.07.2023 21:37 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

ADMA Awards назовет наиболее эффективных маркетологов Беларуси 2023

Практика поощрения наиболее эффективных маркетологов за персональный вклад в профессиональное продвижение брендов в Беларуси появилась по инициативе Ассоциации Комуникационных и Маркетинговых Агентств еще в 2016 году. Тогда и появилась премия Advertising & Marketing Awards, которая привнесла  в индустрию вдохновение и стала отмечать лучшие решения в сфере маркетинга и коммуникаций, которые работают благодаря инновациям специалистов служб  маркетинга с позиции эффективности.

 Ежегодно по результатам профессиональной премии эффективности маркетинга ADMA AWARDS формируется Персональный рейтинг маркетологов в соответствии с международными стандартами и в зависимости от уровня наград и персонального вклада участника проекта. Рейтинг эффективности служит индикатором уровня профессионализма и качества работы маркетологов, при этом не означает превосходства отдельных маркетологов, а лишь фиксирует заслуги по итогам профессиональной деятельности. Присутствие в рейтинге – это показатель профессионального мастерства, поскольку баллы распределяются по итогам реализованных проектов на рынке Беларуси и за ее пределами.

Оценивать конкурсные проекты премии будет экспертный состав жюри, в который войдут признанные профессионалы маркетинга, топ-менеджеры международных и локальных брендов, владельцы бизнеса, креативные директора агентств и другие яркие представители маркетингового и креативного сообщества. Оценка конкурсных проектов премии Advertising & Marketing Awards пройдет в два этапа с 14 по 19 октября.

Рейтинг маркетологов рассчитывается после составления Рейтингов эффективности брендов и агентств на основе баллов, полученных по результатам премии Advertising & Marketing Awards в зависимости от уровня наград и персонального вклада участника проекта.

ADMA Awards назовет наиболее эффективных маркетологов Беларуси 2023

Digital-партнером премии ADMA AWARDS 2023 выступает рекламное digital-агентство AMDG.

К участию в премии Advertising & Marketing Awards 2023 принимаются проекты от международных и локальных брендов  и агентств, работающих на территории Беларуси, а также реализованные ими проекты на других рынках. Проекты можно подать в номинацию категории товаров и услуг и ряд специальных номинаций, которые демонстрируют маркетинговую эффективность во всех возможных бизнес ситуациях. Подробнее ознакомиться с условиями участия можно в ENTRY KIT. Конкурсные проекты принимаются до 28 сентября.

 
 
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