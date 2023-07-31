ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Погода в СНГ: последствия селя устраняют в Таджикистане, дожди и грозы пришли на север Казахстана

31.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: последствия селя устраняют в Таджикистане, дожди и грозы пришли на север Казахстана
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Солнце начало припекать в Московском регионе – плюс 26 в столице России, а к концу недели – до плюс 30. О погоде в других городах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».

Таджикистан

На севере Таджикистана устраняют последствия мощного селя. В районе Айни Согдийской области потоки грязи затопили жилые дома и приусадебные участки, 161 хозяйству нанесен урон.

Почему климат «съехал с катушек» и какие точки невозврата уже пройдены?

Пострадавшим семьям спасатели доставили спальные комплекты и товары первой необходимости. В ликвидации последствий стихийного бедствия задействованы сотни человек и спецтехника. На данный момент работы продолжаются.

Казахстан

Север Казахстана захватили дожди с грозами. В некоторых областях объявили штормовое предупреждение. Но больше опасений вызывает погода на юге Казахстана – там сохраняется 40-ка градусный зной. Уровень пожарной опасности становится чрезвычайным.

От изнурительной жары горожане спасаются у воды. И часто забывают о правилах безопасности. Спасатели разъясняют гражданам, что купаться можно лишь в разрешенных местах, напоминают о том, что заплывать за буйки опасно, как и оставлять детей у воды без присмотра.

Беларусь

До плюс 24-х в Минске. На смену засухе в страну придут грозы и дожди. Они помогут аграриям справиться с дефицитом влаги. С уверенностью можно сказать, что без драников, популярного национального блюда, белорусы в этом году не останутся.

Почти на всех полях картофель уже отцвел. А дачники и владельцы огородов попробовали урожай ранних сортов. Клубни крупнее прошлогодних в аналогичный период. Дожди нужны не только картофелю, но и другим корнеплодам, которые растут на полях Беларуси.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О погоде в странах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».
 
Новости дня
Новости разные
 
«Минский триатлон – 2023» собрал любителей и профессионалов из восьми стран
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.07.2023
Mir24.TV Belarus
31.07.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика