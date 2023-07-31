Погода в СНГ: последствия селя устраняют в Таджикистане, дожди и грозы пришли на север Казахстана

Казахстан

Север Казахстана захватили дожди с грозами. В некоторых областях объявили штормовое предупреждение. Но больше опасений вызывает погода на юге Казахстана – там сохраняется 40-ка градусный зной. Уровень пожарной опасности становится чрезвычайным.

От изнурительной жары горожане спасаются у воды. И часто забывают о правилах безопасности. Спасатели разъясняют гражданам, что купаться можно лишь в разрешенных местах, напоминают о том, что заплывать за буйки опасно, как и оставлять детей у воды без присмотра.

Беларусь

До плюс 24-х в Минске. На смену засухе в страну придут грозы и дожди. Они помогут аграриям справиться с дефицитом влаги. С уверенностью можно сказать, что без драников, популярного национального блюда, белорусы в этом году не останутся.