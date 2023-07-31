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Погода в СНГ: последствия селя устраняют в Таджикистане, дожди и грозы пришли на север Казахстана
31.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Солнце начало припекать в Московском регионе – плюс 26 в столице России, а к концу недели – до плюс 30. О погоде в других городах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».
Таджикистан
На севере Таджикистана устраняют последствия мощного селя. В районе Айни Согдийской области потоки грязи затопили жилые дома и приусадебные участки, 161 хозяйству нанесен урон.
Казахстан
Север Казахстана захватили дожди с грозами. В некоторых областях объявили штормовое предупреждение. Но больше опасений вызывает погода на юге Казахстана – там сохраняется 40-ка градусный зной. Уровень пожарной опасности становится чрезвычайным.
От изнурительной жары горожане спасаются у воды. И часто забывают о правилах безопасности. Спасатели разъясняют гражданам, что купаться можно лишь в разрешенных местах, напоминают о том, что заплывать за буйки опасно, как и оставлять детей у воды без присмотра.
Беларусь
До плюс 24-х в Минске. На смену засухе в страну придут грозы и дожди. Они помогут аграриям справиться с дефицитом влаги. С уверенностью можно сказать, что без драников, популярного национального блюда, белорусы в этом году не останутся.
Почти на всех полях картофель уже отцвел. А дачники и владельцы огородов попробовали урожай ранних сортов. Клубни крупнее прошлогодних в аналогичный период. Дожди
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О погоде в странах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».
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