Дзюдоисты Беларуси подготовились к старту II Игр стран СНГ

«С тренером созваниваемся, он подсказывает, что надо, что не надо. Просит не волноваться, подсказывает, что надо делать. Физически нужно быть готовым, и умственно», – сказал член национальной кадетской сборной по дзюдо Егор Талако.



Дзюдо – один из самых безопасных видов единоборств. Но нагрузки на организм спортсменов все равно высокие. Поэтому особое внимание уделяют восстановлению. С этим помогают доктора и массажисты.

«Приходят после тренировок, приходят в перерывах, после обеда, после ужина. Когда они стоят в кимоно, очень часто болят поясницы, нагрузки на суставы коленей, плечи. «Болит все» – иногда приходят. Поэтому приходится поработать», – поделился массажист национальной сборной по дзюдо Денис Клеперсон.



На старте II Игр стран СНГ белорусские дзюдоисты встретятся с командами из восьми стран. Многие спортсмены узнают друг друга впервые. Долгое время соревнования проходили только с командой из России. Теперь спортсмены в предвкушении новых поединков.

«Уровень дзюдо ровный. Практически весь мир находится на плюс-минус нескольких позициях. Кто как подойдет к старту, от этого зависит. Интересные соперники – команда сборной России. Также приедет команда из Азербайджана. Конкурируя с этими командами, будем понимать свои силы на перспективу», – сказал старший тренер кадетской сборной по дзюдо Александр Тимощик.

Соревнования по дзюдо пройдут с 5 по 7 августа в Гомеле. За три дня спортсмены разыграют медали в индивидуальной программе и в смешанных командных соревнованиях.