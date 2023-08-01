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Дзюдоисты Беларуси подготовились к старту II Игр стран СНГ

01.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Дзюдоисты Беларуси подготовились к старту II Игр стран СНГ
 Фото: МТРК «МИР»

Белорусские дзюдоисты кадетской возрастной группы заканчивают подготовку ко II Играм стран СНГ. Для большинства юношей и девушек Игры станут дебютом на большой арене. Как подготовить к старту и тело, и дух, узнала корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

На последних тренировках сборная не жалеет себя. Через неделю у белорусских дзюдоистов первый старт на играх стран СНГ. Для многих – дебютный на большой арене. Кадет Дарья Мишуто сегодня работает над выносливостью. Тренирует подхваты, подсечки, броски через голову. Девушка признается: даже полтора часа непрерывных тренировок не сравнятся с четырьмя минутами реального поединка.

«Здесь ты не так сильно переживаешь. Там ты сконцентрирован, там партнер не твой, а, возможно, которого ты первый раз видишь. Поэтому это, конечно, сложнее», – поделилась Дарья Мишуто.

Теперь тренировок у сборной меньше обычного. Время на подготовку еще есть, но главное – не перестараться. Перед основным поединком важно восстановить силы, справиться с весом под норматив и собраться с мыслями.

«С тренером созваниваемся, он подсказывает, что надо, что не надо. Просит не волноваться, подсказывает, что надо делать. Физически нужно быть готовым, и умственно», – сказал член национальной кадетской сборной по дзюдо Егор Талако.

Дзюдо – один из самых безопасных видов единоборств. Но нагрузки на организм спортсменов все равно высокие. Поэтому особое внимание уделяют восстановлению. С этим помогают доктора и массажисты.

«Приходят после тренировок, приходят в перерывах, после обеда, после ужина. Когда они стоят в кимоно, очень часто болят поясницы, нагрузки на суставы коленей, плечи. «Болит все» – иногда приходят. Поэтому приходится поработать», – поделился массажист национальной сборной по дзюдо Денис Клеперсон.

На старте II Игр стран СНГ белорусские дзюдоисты встретятся с командами из восьми стран. Многие спортсмены узнают друг друга впервые. Долгое время соревнования проходили только с командой из России. Теперь спортсмены в предвкушении новых поединков.

«Уровень дзюдо ровный. Практически весь мир находится на плюс-минус нескольких позициях. Кто как подойдет к старту, от этого зависит. Интересные соперники – команда сборной России. Также приедет команда из Азербайджана. Конкурируя с этими командами, будем понимать свои силы на перспективу», – сказал старший тренер кадетской сборной по дзюдо Александр Тимощик.

Соревнования по дзюдо пройдут с 5 по 7 августа в Гомеле. За три дня спортсмены разыграют медали в индивидуальной программе и в смешанных командных соревнованиях.



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Теги: Гомель
 
 
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Соревнования пройдут с 5 по 7 августа в Гомеле. За три дня спортсмены разыграют медали в индивидуальной программе и в смешанных командных соревнованиях.
 
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