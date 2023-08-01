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Дзюдоисты Беларуси подготовились к старту II Игр стран СНГ
01.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские дзюдоисты кадетской возрастной группы заканчивают подготовку ко II Играм стран СНГ. Для большинства юношей и девушек Игры станут дебютом на большой арене. Как подготовить к старту и тело, и дух, узнала корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
На последних тренировках сборная не жалеет себя. Через неделю у белорусских дзюдоистов первый старт на играх стран СНГ. Для многих – дебютный на большой арене. Кадет Дарья Мишуто сегодня работает над выносливостью. Тренирует подхваты, подсечки, броски через голову. Девушка признается: даже полтора часа непрерывных тренировок не сравнятся с четырьмя минутами реального поединка.
Теперь тренировок у сборной меньше обычного. Время на подготовку еще есть, но главное – не перестараться. Перед основным поединком важно восстановить силы, справиться с весом под норматив и собраться с мыслями.
«С тренером созваниваемся, он подсказывает, что надо, что не надо. Просит не волноваться, подсказывает, что надо делать. Физически нужно быть готовым, и умственно», – сказал член национальной кадетской сборной по дзюдо Егор Талако.
«Приходят после тренировок, приходят в перерывах, после обеда, после ужина. Когда они стоят в кимоно, очень часто болят поясницы, нагрузки на суставы коленей, плечи. «Болит все» – иногда приходят. Поэтому приходится поработать», – поделился массажист национальной сборной по дзюдо Денис Клеперсон.
Соревнования по дзюдо пройдут с 5 по 7 августа в Гомеле. За три дня спортсмены разыграют медали в индивидуальной программе и в смешанных командных соревнованиях.
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Соревнования пройдут с 5 по 7 августа в Гомеле. За три дня спортсмены разыграют медали в индивидуальной программе и в смешанных командных соревнованиях.
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