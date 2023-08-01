Государство собирается сократить виды деятельности для ИП. Когда это может произойти и какие есть варианты действий у предпринимателей после изменений

Источник материала: ProBusiness





В конце апреля 2023 года в Беларуси опубликовали официальный проект закона «Об изменении законов по вопросам предпринимательской деятельности». Суть документа в том, что для ИП хотят упростить переход в юрлицо, а список видов их деятельности — пересмотреть. Спустя месяц в сети появился «проект Перечня видов деятельности», которые смогут осуществлять ИП после принятия того самого закона. И пока документ проходил первое чтение в парламенте, поползли слухи, что к 1 июля закон примут и перечень пересмотрят. Однако этого не произошло. Ожидается, что принять проект могут осенью, а вступит в силу он уже 1 января 2024 года. Кстати, нервничают сейчас не только ипэшники, но и самозанятые, которые платят налог на профдоход — их перечень видов деятельность тоже должен сильно измениться. Во время конференции TAX DAY юрист, аналитик и директор Business Network Club Владимир Несмашный проанализировал, что сейчас происходит, и поделился идеями, как ИП работать дальше при разных сценариях.

Генеральный партнер конференции — Альфа Банк

Партнер конференции — Правовая платформа «Бизнес-Инфо»

Партнер конференции — Группа компаний «Главбух»

Какова ситуация сегодня

— В данный момент у нас есть проект закона «Об изменении законов по вопросам предпринимательской деятельности», подготовленный ко второму чтению в Парламенте на осенней сессии, а также проект перечня видов деятельности, разрешенных для осуществления в качестве индивидуального предпринимателя, который, скорее всего, разрабатывает Министерство по налогам и сборам, но это, как говорится, не точно.

И главное здесь то, что в последнем документе не оказалось:

Оптовой торговли;

Сдачи в аренду собственного имущества;

Туристических услуг;

Маркетинговых услуг (маркетологи, SMM, интернет-маркетинг);

Консультирования по коммерческим вопросам и вопросам управления (управляющие и бизнес-консалтинг);

Деятельности в области права (юридические услуги, антикризисное управление, ИП-управляющие)

и многого другого.





Логику таких решений понять тяжело, но — как есть. Для многих эти изменения могут стать существенными. Например, основная часть фрилансеров-маркетологов — это ИП, потому что, если ты работаешь в маркетинге, нет никакого смысла открывать коммерческую организацию. Ты все равно сотрудничаешь только с 2−3 компаниями. Регистрировать юрлицо и раздувать штат тут нет смысла.





Не осталось в перечне также консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления. То есть антикризисные управляющие или приходящие управленцы обязаны будут открывать свои юрлица. Это не очень удобно… Кроме того, в списке нет деятельности в области права, а юристов, которые имеют лицензию и работают в качестве индивидуальных предпринимателей, у нас немало. Даже смешно, что «производство иных резиновых изделий» есть в списке, а «деятельности по оказанию юридических услуг» — нет. В профессиональных чатах об этом ходят мемы:

Радует, что через Единую систему обращений можно было отправить предложения для доработки списка видов деятельности ИП. Однако эти предложения принимались только с обоснованием. А вы знаете что такое обоснование к проекту нормативного акта? Это когда написаны три строчки предлагаемых изменений, а под них еще 10 страниц — объяснение не в виде «я так хочу» или «нас таких много», а с доказательством влияния на базовые экономические процессы макроэкономического уровня. Такое обоснование вряд ли вообще кто-то мог представить, кроме крупных бизнес-союзов. На это элементарно нужно огромное количество времени и знаний.





Чего ждать ИП дальше

Так что пока трудно сказать, будет ли новая редакция проекта закона и перечня видов деятельности более приятной для индивидуальных предпринимателей. Все станет ясно на осенней сессии парламента. До 1 ноября все-таки должны появиться новые перечни видов деятельности для ИП и для плательщиков налога на профдоход.

До той же даты утвердят новый порядок и условия предоставления государственной финподдержки субъектам МСП и субъектам инфраструктуры поддержки МСП. А это значит, что будет сформирован реестр малого и среднего предпринимательства. Государство, похоже, решило сделать довольно любопытный маневр: отсечь часть видов деятельности для ИП, а для тех, кто остается как малый и средний бизнес (включая бывших ипэшников, которые будут создавать коммерческие организации), будут предоставлять финансовую помощь. А это могут быть и безвозмездные субсидии, и покрытие части расходов по лизингу, и льготное кредитование или займы, выдаваемые за счет средств республиканского бюджета либо государственных фондов.





К примеру, кто из вас знает, что Фонд социальной защиты предоставляет безвозмездные субсидии для создания рабочих мест? А система существует уже много лет. И государство реально дает деньги, которые нужно возвращать в белорусских рублях без процентов, — главное, чтобы ты создавал рабочие места. Вот подобную помощь государство планирует расширить. То есть оно говорит: мы сузим рынок малого и среднего предпринимательства, но дадим ему стимул развиваться — будем помогать деньгами. Посмотрим, что из этого выйдет на практике. Не хотелось бы, чтобы из-за перехода в организации, ИП начали повышать цены, покрывая выросшие затраты.





При этом ИП, которые будут зарегистрированы до 31 декабря 2023 года, будут работать, как раньше, по 31 декабря 2025-го. То есть еще 2 года дается право работать в тех видах деятельности, которые вы осуществляете сейчас. По крайней мере, так предполагается. Но, вероятно, с 1 января 2024 года регистрация ИП — только с видами деятельности, включенными в перечень. Интересно, не «починится» ли тогда Минске снова будут регистрировать ИП? Узнали подробности и какие сейчас есть альтернативы">«сломанная» регистрация ИП в Минске?





Есть, кстати, еще одна проблема со всеми этими изменениями: нас ждет внесение изменений в примерно три сотни нормативных актов, которые нужно будет привести в соответствие с новым законом, ведь он корректирует Гражданский и Налоговый кодексы, законы о поддержке малого и среднего предпринимательства, о защите прав потребителей и так далее.

В общем, для ИП остается всего 4 варианта действий:

Если ИП осуществляет виды деятельности по новому списку — может бессрочно остаться ИП. Системы налогообложения: общая, единый налог (по видам деятельности), единый налог на производителей сельхозпродукции.



