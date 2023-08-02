Для проведения II Игр стран СНГ в Беларуси будет задействовано около 240 объектов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси готовы ко II Играм стран СНГ. Об этом заявил заместитель премьер-министра страны Игорь Петришенко, передает «МИР 24».

Игры пройдут сразу в 11 городах республики. Это новый белорусский формат. Всего будет задействовано около 240 объектов. Это спортивные площадки и гостиницы. В особом режиме будут работать службы МВД, Минздрав, Минтранс. Для участников Игр и болельщиков подготовлена и культурная программа с посещением белорусских достопримечательностей.

«На всех объектах в полной мере обеспечен высокий стандарт в части создания условий для спортсменов, как на чемпионатах мира, Европы и как фактически на Олимпийских играх. Необходимые условия созданы по всем направлениям: питание, антидопинговый контроль, медицинское обеспечение, вопросы безопасности, конечно же, созданы условия для работы прессы», – сказал Игорь Петришенко.