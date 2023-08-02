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Для проведения II Игр стран СНГ в Беларуси будет задействовано около 240 объектов

02.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Для проведения II Игр стран СНГ в Беларуси будет задействовано около 240 объектов
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси готовы ко II Играм стран СНГ. Об этом заявил заместитель премьер-министра страны Игорь Петришенко, передает «МИР 24».

Игры пройдут сразу в 11 городах республики. Это новый белорусский формат. Всего будет задействовано около 240 объектов. Это спортивные площадки и гостиницы. В особом режиме будут работать службы МВД, Минздрав, Минтранс. Для участников Игр и болельщиков подготовлена и культурная программа с посещением белорусских достопримечательностей.

«На всех объектах в полной мере обеспечен высокий стандарт в части создания условий для спортсменов, как на чемпионатах мира, Европы и как фактически на Олимпийских играх. Необходимые условия созданы по всем направлениям: питание, антидопинговый контроль, медицинское обеспечение, вопросы безопасности, конечно же, созданы условия для работы прессы», – сказал Игорь Петришенко.

Накануне в страну приехала первая делегация спортсменов – сборная Таджикистана. 2 августа в Минск начнет прибывать основная часть участников Игр. Во время проведения турнира Беларусь примет больше двух тысяч спортсменов из 23 стран. Торжественная церемонии открытия состоится 5 августа на «Минск-Арене».



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Теги: Минск
 
 
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Для участников Игр и болельщиков подготовлена и культурная программа с посещением белорусских достопримечательностей.
 
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