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Для проведения II Игр стран СНГ в Беларуси будет задействовано около 240 объектов
02.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси готовы ко II Играм стран СНГ. Об этом заявил заместитель премьер-министра страны Игорь Петришенко, передает «МИР 24».
Игры пройдут сразу в 11 городах республики. Это новый белорусский формат. Всего будет задействовано около 240 объектов. Это спортивные площадки и гостиницы. В особом режиме будут работать службы МВД, Минздрав, Минтранс. Для участников Игр и болельщиков подготовлена и культурная программа с посещением белорусских достопримечательностей.
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Для участников Игр и болельщиков подготовлена и культурная программа с посещением белорусских достопримечательностей.
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