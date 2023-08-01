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Лукашенко поручил шире использовать семена отечественной селекции
01.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Изменить аграрную тактику в северных регионах Беларуси потребовал президент Алекcандр Лукашенко. Все для того, чтобы больше собирать урожая с полей в так называемой зоне рискованного земледелия. Глава государства посетил Брестскую область, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
Инспекция «с воздуха» – обязательная часть рабочей поездки. Президент удостоверился: в Брестской области уже убрали больше 40% полей. И урожайность аграрии ждут высокую. Причем не только по зерновым. Обещают: картофель и свекла тоже порадуют. Несмотря на весеннюю засуху.
«Где есть технологии, вопросов не возникает», – сказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Владимир Гракун.
«Если нет технологии, то, наверное, и сеять не надо. Если люди нормально работают, технологично работают, то таким людям и помогать можно», – отметил Александр Лукашенко.
Первый каравай из нового урожая – символичный подарок президенту от Брестской области. Она лидер жатвы. Гродненская и часть Минской догоняют. А вот северным регионам праздновать первые успехи пока рано. Президент призывает менять тактику в зонах рискованного земледелия
Но и «чемпионов» уборочной президент призвал не расслабляться. Буквально через месяц работы в поле прибавится: это уборка соломы и трав, подготовка почвы к севу озимых. На урожай это повлиять не должно. Задача – убрать около девяти с половиной миллионов тонн зерна. А в перспективе оно должно быть из семян белорусской селекции.
Это задача для белорусских ученых. Аграриев брестского региона Александр Лукашенко поблагодарил за труд. Местное сельхозпредприятие они вывели на ведущие позиции в стране по земледелию и животноводству.
«Хвалю вас не потому, что я сам из крестьян. Вы крепкие люди, на вас держится страна. И даже в трудные времена ни один из вас не колебнулся и не шелохнулся. Вы основа нашей страны», – подчеркнул Александр Лукашенко.
«Наши люди накормлены, одеты, обуты. А это главное. Если этого нет, никогда не будет стабильности в стране. И дай Бог, чтобы у нас такие хозяйства были все по стране. Брестская область сейчас вышла на хороший уровень. Вот так, посещая районы, хозяйства, я собираю перспективные направления развития нашего села», – отметил Александр Лукашенко.
Рассказал президент и о главной проблеме Беларуси. Она не в экономике, а в демографии. Призвал создавать большие семьи, чтобы было кому превзойти нынешние успехи. А государство постарается оберегать от трудностей и обеспечивать безопасность.
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Президент посетил Брестскую область. Он удостоверился: в регионе уже убрали больше 40% полей, урожайность аграрии ждут высокую.
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