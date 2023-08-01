Лукашенко поручил шире использовать семена отечественной селекции

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Изменить аграрную тактику в северных регионах Беларуси потребовал президент Алекcандр Лукашенко. Все для того, чтобы больше собирать урожая с полей в так называемой зоне рискованного земледелия. Глава государства посетил Брестскую область, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Инспекция «с воздуха» – обязательная часть рабочей поездки. Президент удостоверился: в Брестской области уже убрали больше 40% полей. И урожайность аграрии ждут высокую. Причем не только по зерновым. Обещают: картофель и свекла тоже порадуют. Несмотря на весеннюю засуху.

«Где есть технологии, вопросов не возникает», – сказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Владимир Гракун.

«Если нет технологии, то, наверное, и сеять не надо. Если люди нормально работают, технологично работают, то таким людям и помогать можно», – отметил Александр Лукашенко.

Первый каравай из нового урожая – символичный подарок президенту от Брестской области. Она лидер жатвы. Гродненская и часть Минской догоняют. А вот северным регионам праздновать первые успехи пока рано. Президент призывает менять тактику в зонах рискованного земледелия

«Жесткое мое требование – посеять ранние культуры в северных районах, чтобы раньше начать уборку. Это озимый ячмень, это озимый рапс. Где это возможно. Высвободим поля, раньше посеем озимые. Вот в чем смысл», – пояснил Александр Лукашенко.

Но и «чемпионов» уборочной президент призвал не расслабляться. Буквально через месяц работы в поле прибавится: это уборка соломы и трав, подготовка почвы к севу озимых. На урожай это повлиять не должно. Задача – убрать около девяти с половиной миллионов тонн зерна. А в перспективе оно должно быть из семян белорусской селекции.

«Задача номер один – чтобы это было у нас. Это наша безопасность. Потому что наступит момент какой-то, обрежут нас по семенам. И мы будем бегать искать их», – сказал Александр Лукашенко.

Это задача для белорусских ученых. Аграриев брестского региона Александр Лукашенко поблагодарил за труд. Местное сельхозпредприятие они вывели на ведущие позиции в стране по земледелию и животноводству.

«Хвалю вас не потому, что я сам из крестьян. Вы крепкие люди, на вас держится страна. И даже в трудные времена ни один из вас не колебнулся и не шелохнулся. Вы основа нашей страны», – подчеркнул Александр Лукашенко.