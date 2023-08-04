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Лукашенко поручил усилить работу по селекции отечественных семян
04.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Усилить работу по селекции отечественных семян поручил ученым президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства во время поездки в Гродненскую область проинспектировал ход уборочной кампании, передает «МИР 24».
Он обратил внимание на то, что в основном на белорусских полях растут импортные сорта зерновых. Урожайность у них выше, рассказали на местном сельхозпредприятии.
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В этом году Александр Лукашенко поручил засеять президентские поля отечественными и зарубежными сортами. Президент планирует посмотреть результаты своего эксперимента.
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Президент Беларуси во время поездки в Гродненскую область проинспектировал ход уборочной кампании.
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