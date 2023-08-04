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Лукашенко поручил усилить работу по селекции отечественных семян

04.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко поручил усилить работу по селекции отечественных семян
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Усилить работу по селекции отечественных семян поручил ученым президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства во время поездки в Гродненскую область проинспектировал ход уборочной кампании, передает «МИР 24».

Он обратил внимание на то, что в основном на белорусских полях растут импортные сорта зерновых. Урожайность у них выше, рассказали на местном сельхозпредприятии.

«Надо работать с учеными, надо их шевелить. Закончится уборка, надо вернуться к этому вопросу. На моем уровне соберемся и посмотрим-подумаем. Надо встряхнуть ученых. Мы все отдельно должны посмотреть, и пусть готовятся. И не просто рассказывать, какие мы герои, а что плохо. Если бы было все хорошо, не покупали бы импортное. Все-таки они и дороже», – сказал Лукашенко.

Также президент поставил задачу по уборочным работам выйти на темп в 6% площадей в день. Всего в стране собрали треть урожая, отчитались в Минсельхозпроде.

В этом году Александр Лукашенко поручил засеять президентские поля отечественными и зарубежными сортами. Президент планирует посмотреть результаты своего эксперимента.



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Президент Беларуси во время поездки в Гродненскую область проинспектировал ход уборочной кампании.
 
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