Лукашенко поручил усилить работу по селекции отечественных семян

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Усилить работу по селекции отечественных семян поручил ученым президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства во время поездки в Гродненскую область проинспектировал ход уборочной кампании, передает «МИР 24».

Он обратил внимание на то, что в основном на белорусских полях растут импортные сорта зерновых. Урожайность у них выше, рассказали на местном сельхозпредприятии.

«Надо работать с учеными, надо их шевелить. Закончится уборка, надо вернуться к этому вопросу. На моем уровне соберемся и посмотрим-подумаем. Надо встряхнуть ученых. Мы все отдельно должны посмотреть, и пусть готовятся. И не просто рассказывать, какие мы герои, а что плохо. Если бы было все хорошо, не покупали бы импортное. Все-таки они и дороже», – сказал Лукашенко.

Также президент поставил задачу по уборочным работам выйти на темп в 6% площадей в день. Всего в стране собрали треть урожая, отчитались в Минсельхозпроде.

В этом году Александр Лукашенко поручил засеять президентские поля отечественными и зарубежными сортами. Президент планирует посмотреть результаты своего эксперимента.