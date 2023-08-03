|
Участников II Игр стран СНГ в Минске встретили с белорусским колоритом
03.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
В Минск прилетели спортсмены из Армении и Казахстана. Столица продолжает встречать участников II Игр стран СНГ. Ранее крупные делегации приехали из Азербайджана, Кыргызстана, России, Туркменистана и Узбекистана. Участников встретила корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
Сейчас спортсмены проходят аккредитацию и готовятся заселиться в гостиницы. В составе армянской делегации – боксеры, борцы, дзюдоисты, волейболисты. От команды из Казахстана – легкоатлеты и спортсмены греко-римской борьбы.
Встретили команды традиционно с белорусским колоритом – хлебом-солью, в национальных костюмах, с музыкой и подарками. С этим помогают волонтеры, круглосуточно дежурят в аэропорту.
«Я уже переписывалась с некоторыми, и у нас вот тут из команды тоже есть почти 20 процентов спортсменов, которые участвовали в Казани, поэтому они точно ждут своих соперников здесь», – рассказала пресс-атташе команды Армении Шушаник Акобян.
А казахская делегация прилетела в неполном составе. Основная часть спортсменов прибудет завтра. Пока изучают Беларусь по интернету, но у них еще будет время увидеть ее воочию.
Накануне столица поприветствовала российских и казахских гимнасток. Им предстоит первыми выйти на арену Игр СНГ. Соревнования по художественной гимнастике пройдут уже в эту пятницу. И будут не только зрелищными, но и напряженными. На ковер выйдет немало титулованных спортсменов.
Команды участников соревнований будут прибывать на протяжении всех дней проведения Игр. Перед стартами опробуют площадки соревнований на тренировках. Узнают и культурную Беларусь –
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Команды участников соревнований будут прибывать на протяжении всех дней проведения Игр. Перед стартами опробуют площадки соревнований на тренировках.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)