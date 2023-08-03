Участников II Игр стран СНГ в Минске встретили с белорусским колоритом

«Я уже переписывалась с некоторыми, и у нас вот тут из команды тоже есть почти 20 процентов спортсменов, которые участвовали в Казани, поэтому они точно ждут своих соперников здесь», – рассказала пресс-атташе команды Армении Шушаник Акобян.

А казахская делегация прилетела в неполном составе. Основная часть спортсменов прибудет завтра. Пока изучают Беларусь по интернету, но у них еще будет время увидеть ее воочию.

«Ну вроде как боевой настрой, но все равно переживают, в первый раз за границу выехали. Потряхивает еще, можно сказать, их, как и нас тоже. А так боевой, приехали за медалями», – рассказал тренер команды Казахстана по легкой атлетике Артем Косинов.

Накануне столица поприветствовала российских и казахских гимнасток. Им предстоит первыми выйти на арену Игр СНГ. Соревнования по художественной гимнастике пройдут уже в эту пятницу. И будут не только зрелищными, но и напряженными. На ковер выйдет немало титулованных спортсменов.