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Участников II Игр стран СНГ в Минске встретили с белорусским колоритом

03.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Участников II Игр стран СНГ в Минске встретили с белорусским колоритом
 МТРК «Мир»

В Минск прилетели спортсмены из Армении и Казахстана. Столица продолжает встречать участников II Игр стран СНГ. Ранее крупные делегации приехали из Азербайджана, Кыргызстана, России, Туркменистана и Узбекистана. Участников встретила корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Сейчас спортсмены проходят аккредитацию и готовятся заселиться в гостиницы. В составе армянской делегации – боксеры, борцы, дзюдоисты, волейболисты. От команды из Казахстана – легкоатлеты и спортсмены греко-римской борьбы.

Встретили команды традиционно с белорусским колоритом – хлебом-солью, в национальных костюмах, с музыкой и подарками. С этим помогают волонтеры, круглосуточно дежурят в аэропорту.

«Нас собралось тут около сотни человек из одного университета. Много друзей, весело проводить время. Конечно, есть трудности, иногда вставать слишком рано либо не спать, но честно, делается все в удовольствие, поэтому не так сильно и сложно», – поделился волонтер Никита Круталевич.

Сборная Армении сразу прилетела большим составом: почти 70 спортсменов. Многие из них призеры Европейских игр и I Игр СНГ. В этот раз в Минске готовятся встретить знакомые лица.

«Я уже переписывалась с некоторыми, и у нас вот тут из команды тоже есть почти 20 процентов спортсменов, которые участвовали в Казани, поэтому они точно ждут своих соперников здесь», – рассказала пресс-атташе команды Армении Шушаник Акобян.

А казахская делегация прилетела в неполном составе. Основная часть спортсменов прибудет завтра. Пока изучают Беларусь по интернету, но у них еще будет время увидеть ее воочию.

«Ну вроде как боевой настрой, но все равно переживают, в первый раз за границу выехали. Потряхивает еще, можно сказать, их, как и нас тоже. А так боевой, приехали за медалями», – рассказал тренер команды Казахстана по легкой атлетике Артем Косинов.

Накануне столица поприветствовала российских и казахских гимнасток. Им предстоит первыми выйти на арену Игр СНГ. Соревнования по художественной гимнастике пройдут уже в эту пятницу. И будут не только зрелищными, но и напряженными. На ковер выйдет немало титулованных спортсменов.

Команды участников соревнований будут прибывать на протяжении всех дней проведения Игр. Перед стартами опробуют площадки соревнований на тренировках. Узнают и культурную Беларусь – для спортсменов организуют тур по стране.



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Теги: Минск
 
 
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Команды участников соревнований будут прибывать на протяжении всех дней проведения Игр. Перед стартами опробуют площадки соревнований на тренировках.
 
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