Алина Кабаева посетила турнир по художественной гимнастике на II Играх стран СНГ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Алина Кабаева пообщалась с министрами спорта России, Беларуси и Узбекистана. Олимпийская чемпионка приехала в Минск на II Игры стран СНГ. Она побывала на соревнованиях по художественной гимнастике. В воскресенье проходят финалы в групповых и индивидуальных упражнениях.

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II Игры стран СНГ проходят в 11 городах Беларуси с 4 по 14 августа. В турнире принимают участие около 2,2 тысячи спортсменов из 22 стран. Соревнования проводятся по 20 видам спорта.