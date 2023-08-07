Страны СНГ обсудили в Минске расширение сотрудничества в области спорта

Источник материала: Mir24.TV Belarus

У Минска есть все возможности для организации спортивных мероприятий любого масштаба. Об этом заявил глава профильного министерства Беларуси Сергей Ковальчук.

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