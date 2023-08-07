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Страны СНГ обсудили в Минске расширение сотрудничества в области спорта

07.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Страны СНГ обсудили в Минске расширение сотрудничества в области спорта
 Фото: МТРК «Мир»

У Минска есть все возможности для организации спортивных мероприятий любого масштаба. Об этом заявил глава профильного министерства Беларуси Сергей Ковальчук.

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В Минске прошло совместное заседание коллегий Министерств спорта Беларуси и России, на которое пригласили также представителей других стран Содружества. По словам Ковальчука, II Игры стран СНГ показывают, что не стоит ограничиваться только молодежными и юниорскими командами. В пяти видах спорта в соревнованиях участвуют взрослые атлеты.



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Теги: Минск
 
 
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В белорусской столице прошло совместное заседание коллегий Министерств спорта Беларуси и России, на которое пригласили также представителей других стран...
 
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