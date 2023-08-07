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Страны СНГ обсудили в Минске расширение сотрудничества в области спорта
07.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
У Минска есть все возможности для организации спортивных мероприятий любого масштаба. Об этом заявил глава профильного министерства Беларуси Сергей Ковальчук.
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В Минске прошло совместное заседание коллегий Министерств спорта Беларуси и России, на которое пригласили также представителей других стран Содружества. По словам Ковальчука,
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В белорусской столице прошло совместное заседание коллегий Министерств спорта Беларуси и России, на которое пригласили также представителей других стран...
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