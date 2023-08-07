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Дневник II Игр стран СНГ в Беларуси. Второй выпуск
07.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
II Игры стран СНГ – в разгаре! В этом выпуске Дневника соревнований подсмотрим за разминкой сборной России по пляжному футболу. Узнаем, что есть в аптечке спортивного врача и кто проходит проверку на допинг. А еще увидим эмоциональный забег легкоатлетов.
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В этом выпуске подсмотрим за разминкой сборной России по пляжному футболу, узнаем, что есть в аптечке спортивного врача и кто проходит проверку на допинг, а еще...
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