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Погода в СНГ: зной после ливня в Казахстане, похолодание в Беларуси

07.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: зной после ливня в Казахстане, похолодание в Беларуси
 МТРК «Мир»

Рекордная жара в Москве: в понедельник будет самый теплый день лета, столбики термометров поднимутся до 34 градусов. Со вторника температура начнет понижаться. В среду обещают грозу, днем будет около 25 градусов. На выходных также прогнозируют дожди, и похолодает еще на пять градусов. Синоптики говорят, что больше тридцатиградусной жары в столице уже не будет. О погоде в других странах Содружества – корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

В столице Казахстана жарко, столбики термометров уже поднялись выше 30 градусов. Такая погода помогает коммунальщикам быстрее справиться с последствиями стихии. Накануне в Астане прошел недолгий, но сильный дождь. Несколько улиц превратились в реки. Пользователи социальных сетей называли город «второй Венецией» и «океаном». На одном из центральных проспектов уровень воды поднялся до лобового стекла автобуса. Коммунальные службы работали всю ночь. Для откачки задействовали около 100 единиц техники.

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Кыргызстан

В Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение. Погода, по данным МЧС, неустойчива. В горных и предгорных районах ожидаются ливни. Возможен сход селей. Руководителям муниципальных служб и сельских управ спасатели рекомендуют провести работы по очистке канав, дренажных узлов и каналов. Жителям советуют отложить поездки в горные ущелья.

Беларусь

Летний зной в Беларуси сменили дожди, местами с градом, и прохлада. В воскресенье было до +37, а сегодня в Минске 24 градуса тепла. В западной части страны днем не выше 20 градусов. Такое похолодание не помеха отдыхающим. Купальный сезон в самом разгаре. За безопасностью акваторий спасатели следят с воды и берега, приходят на помощь, если человек начал тонуть, но спасти удается не всех. С начала лета на водоемах погибли 120 человек, девять из них дети. Причина одна – несоблюдение правил безопасности.



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Теги: Минск
 
 
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Сильные дожди ожидаются в горных и предгорных районах Кыргызстана, возможен сход селей.
 
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