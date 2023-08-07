Погода в СНГ: зной после ливня в Казахстане, похолодание в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

Рекордная жара в Москве: в понедельник будет самый теплый день лета, столбики термометров поднимутся до 34 градусов. Со вторника температура начнет понижаться. В среду обещают грозу, днем будет около 25 градусов. На выходных также прогнозируют дожди, и похолодает еще на пять градусов. Синоптики говорят, что больше тридцатиградусной жары в столице уже не будет . О погоде в других странах Содружества – корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

В столице Казахстана жарко, столбики термометров уже поднялись выше 30 градусов. Такая погода помогает коммунальщикам быстрее справиться с последствиями стихии. Накануне в Астане прошел недолгий, но сильный дождь. Несколько улиц превратились в реки. Пользователи социальных сетей называли город «второй Венецией» и «океаном». На одном из центральных проспектов уровень воды поднялся до лобового стекла автобуса. Коммунальные службы работали всю ночь. Для откачки задействовали около 100 единиц техники.

Как пережить жару и не сойти с ума

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