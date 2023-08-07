|
Погода в СНГ: зной после ливня в Казахстане, похолодание в Беларуси
07.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
Рекордная жара в Москве: в понедельник будет самый теплый день лета, столбики термометров поднимутся до 34 градусов. Со вторника температура начнет понижаться. В среду обещают грозу, днем будет около 25 градусов. На выходных также прогнозируют дожди, и похолодает еще на пять градусов. Синоптики говорят, что больше
Казахстан
В столице Казахстана жарко, столбики термометров уже поднялись выше 30 градусов. Такая погода помогает коммунальщикам быстрее справиться с последствиями стихии. Накануне в Астане прошел недолгий, но сильный дождь. Несколько улиц превратились в реки. Пользователи социальных сетей называли город «второй Венецией» и «океаном». На одном из центральных проспектов уровень воды поднялся до лобового стекла автобуса. Коммунальные службы работали всю ночь. Для откачки задействовали около 100 единиц техники.
Кыргызстан
В Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение. Погода, по данным МЧС, неустойчива. В горных и предгорных районах ожидаются ливни. Возможен сход селей. Руководителям муниципальных служб и сельских управ спасатели рекомендуют провести работы по очистке канав, дренажных узлов и каналов. Жителям советуют отложить поездки в горные ущелья.
Беларусь
Летний зной в Беларуси сменили дожди, местами с градом, и прохлада. В воскресенье было до +37, а сегодня в Минске 24 градуса тепла. В западной части страны днем не выше 20 градусов. Такое похолодание не помеха отдыхающим. Купальный сезон в самом разгаре. За безопасностью акваторий спасатели следят с воды и берега, приходят на помощь, если человек начал тонуть, но спасти удается не всех. С начала лета на водоемах погибли 120 человек, девять из них дети. Причина одна – несоблюдение правил безопасности.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сильные дожди ожидаются в горных и предгорных районах Кыргызстана, возможен сход селей.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)