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О чем пишут мировые СМИ: нашествие тайфуна «Канун» и похороны Шинейд О’Коннор

08.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Власти Южной Кореи отправили 1000 автобусов, чтобы эвакуировать 37 тысяч школьников с Всемирного скаутского слета в преддверии тайфуна «Канун». Участники прибыли на мероприятие из 156 стран, сообщает The Guardian. Министерство безопасности Южной Кореи заявило, что тайфун вызовет сильные ветры и дожди по всей стране со 9 по 11 августа, и поручило местным властям подготовиться к закрытию прибрежных районов, пешеходных троп, речных парков, подземных переходов и других секторов, уязвимых для наводнений. В настоящее время «Канун» движется вдоль юго-западных островов Японии.

В Ирландии состоятся похороны певицы Шинейд О’Коннор. Поклонники смогут отдать последние почести звезде, когда ее кортеж проедет вдоль набережной в 20 километрах к югу от Дублина, сообщает France 24. Маршрут траурной церемонии пройдет мимо дома, где О’Коннор прожила 15 лет. Певица скончалась 26 июля в возрасте 56 лет. По словам ее агентов, она заканчивала работу над новым альбомом и планировала турне.

Жители Кыргызстана смогут получить электронную визу в Саудовскую Аравию. Заявку на выдачу визы можно подать в электронном виде или по прибытии в один из аэропортов королевства, сообщает 24.kg. Визу можно использовать для туризма, совершения Умры, посещения родственников и друзей, а также в деловых целях. Всего власти Саудовской Аравии расширили программу выдачи электронных виз на восемь стран. Помимо Кыргызстана, в их число вошли Азербайджан, Албания, Грузия, Мальдивы, Таджикистан, Узбекистан и ЮАР.

В Беларуси за сутки восстановили электроснабжение в 1829 населенных пунктах после сильной грозы. Наиболее напряженная ситуация наблюдается в Витебской области, где грозовой фронт привел к массовому падению деревьев на линии электропередачи, сообщает БелТА. В ликвидации последствий непогоды принимают участие 1,2 тысячи человек, задействовано 365 единиц техники. Восстановительные работы продолжаются в 655 населенных пунктах.

В музее Семея (Казахстан) появился необычный портрет Достоевского. Писатель изображен с топором в руке, позади него лежит холщовый мешок, сообщает «Казахстанская правда». Это авторская реплика граффити, изначально размещенного на набережной Грибоедова в Санкт-Петербурге. Создателем картины является художник Zoom, скончавшийся в мае 2023 года. Граффити, перенесенное на холст, были приобретено представительством Россотрудничества в Казахстане, затем работу передали в дар Литературно-мемориальному музею Достоевского в Семее.



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В Южной Корее из-за приближающегося тайфуна эвакуируют 37 тысяч школьников. В Ирландии простятся с певицей Шинейд О’Коннор.
 
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