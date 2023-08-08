О чем пишут мировые СМИ: нашествие тайфуна «Канун» и похороны Шинейд О’Коннор

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Власти Южной Кореи отправили 1000 автобусов, чтобы эвакуировать 37 тысяч школьников с Всемирного скаутского слета в преддверии тайфуна «Канун». Участники прибыли на мероприятие из 156 стран, сообщает The Guardian . Министерство безопасности Южной Кореи заявило, что тайфун вызовет сильные ветры и дожди по всей стране со 9 по 11 августа, и поручило местным властям подготовиться к закрытию прибрежных районов, пешеходных троп, речных парков, подземных переходов и других секторов, уязвимых для наводнений. В настоящее время «Канун» движется вдоль юго-западных островов Японии.

В Ирландии состоятся похороны певицы Шинейд О’Коннор. Поклонники смогут отдать последние почести звезде, когда ее кортеж проедет вдоль набережной в 20 километрах к югу от Дублина, сообщает France 24 . Маршрут траурной церемонии пройдет мимо дома, где О’Коннор прожила 15 лет. Певица скончалась 26 июля в возрасте 56 лет. По словам ее агентов, она заканчивала работу над новым альбомом и планировала турне.

Жители Кыргызстана смогут получить электронную визу в Саудовскую Аравию. Заявку на выдачу визы можно подать в электронном виде или по прибытии в один из аэропортов королевства, сообщает 24.kg . Визу можно использовать для туризма, совершения Умры, посещения родственников и друзей, а также в деловых целях. Всего власти Саудовской Аравии расширили программу выдачи электронных виз на восемь стран. Помимо Кыргызстана, в их число вошли Азербайджан, Албания, Грузия, Мальдивы, Таджикистан, Узбекистан и ЮАР.

В Беларуси за сутки восстановили электроснабжение в 1829 населенных пунктах после сильной грозы. Наиболее напряженная ситуация наблюдается в Витебской области, где грозовой фронт привел к массовому падению деревьев на линии электропередачи, сообщает БелТА . В ликвидации последствий непогоды принимают участие 1,2 тысячи человек, задействовано 365 единиц техники. Восстановительные работы продолжаются в 655 населенных пунктах.