|
О чем пишут мировые СМИ: нашествие тайфуна «Канун» и похороны Шинейд О’Коннор
08.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Власти Южной Кореи отправили 1000 автобусов, чтобы эвакуировать 37 тысяч школьников с Всемирного скаутского слета в преддверии тайфуна «Канун». Участники прибыли на мероприятие из 156 стран, сообщает
В Ирландии состоятся похороны певицы Шинейд О’Коннор. Поклонники смогут отдать последние почести звезде, когда ее кортеж проедет вдоль набережной в 20 километрах к югу от Дублина, сообщает
Жители Кыргызстана смогут получить электронную визу в Саудовскую Аравию. Заявку на выдачу визы можно подать в электронном виде или по прибытии в один из аэропортов королевства, сообщает
В Беларуси за сутки восстановили электроснабжение в 1829 населенных пунктах после сильной грозы. Наиболее напряженная ситуация наблюдается в Витебской области, где грозовой фронт привел к массовому падению деревьев на линии электропередачи, сообщает
В музее Семея (Казахстан) появился необычный портрет Достоевского. Писатель изображен с топором в руке, позади него лежит холщовый мешок, сообщает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Южной Корее из-за приближающегося тайфуна эвакуируют 37 тысяч школьников. В Ирландии простятся с певицей Шинейд О’Коннор.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)