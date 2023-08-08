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Российские штангистки взяли два золота на II Играх стран СНГ

08.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь стала центром мирового спорта. Атлеты из 22 стран продолжают разыгрывать медали II Игр стран СНГ, передает спортивный обозреватель «МИР 24» Гиви Твалтвадзе.

Сегодня в шести городах Беларуси проходят состязания по девяти видам спорта, на кону 19 комплектов наград.

Новый день дарит новые медали сборной России. Штангистки принесли два золота в копилку национальной команды.

Зарина Гусалова была сильнее своих соперниц из Беларуси и Кубы, набрав в сумме двоеборья 237 килограммов. Продолжила победные традиции Мадина Келехсаева. Уроженка Северной Осетии оспаривала первую ступень пьедестала с местными штангистками, но им не помогла даже поддержка трибун. Рина Литошик третья, Кристина Марченко вторая.

«Спасибо моему тренеру, что помог мне добиться такого результата. У нас было три старта – Новый Уренгой, Саранск и сейчас здесь. Очень устали, поэтому будем отдыхать», – сказала белорусская тяжелоатлетка, призер II Игр стран СНГ Кристина Марченко.

Определились финалисты соревнований смешанных команд в дзюдо. За золото поборются Россия и Казахстан. По 12 парней и девушек в очных противостояниях будут оспаривать звание сильнейшей сборной турнира. Хотя неофициально оно уже у России: шесть золотых, пять серебряных и одна бронзовая награда по итогам трех дней. Всего в дзюдо разыгрывали 15 комплектов наград.

«На самом деле очень интересно, я рада, что сюда попала. Я поборолась и с азербайджанкой, и с белоруской. Все это дает мне очень хорошее настроение», –отметила российская дзюдоистка, победительница II Игр стран СНГ Виктория Мартыненко.

Эти игры не обходятся без рекордов. Женская юношеская сборная России по гандболу обыграла своих соперниц из Кыргызстана со счетом 76:1. Хотя история ручного мяча помнит и более крупные результаты: в августе 1981 года сборная СССР переиграла Афганистан 86:2.

Уже завершили свое выступление в Минске представительницы самого грациозного вида спорта – художественной гимнастики. Эти соревнования вызывали особый интерес у зрителей, даже днем в будни трибуны дворца спорта были заполнены. И это не удивительно, все сильнейшие «художницы» мира собрались в столице. Надо поблагодарить и организаторов, которые сделали доступ на все состязания бесплатным. Помимо этого организовали фан-зоны для тех, кто хочет провести время на свежем воздухе.

В упражнении с пневматической винтовкой первое место заняла команда из России, на втором и третьем – две команды из Беларуси.



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Теги: Минск
 
 
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В упражнении с пневматической винтовкой первое место заняла команда из России, на втором и третьем – две команды из Беларуси.
 
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