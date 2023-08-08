Российские штангистки взяли два золота на II Играх стран СНГ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь стала центром мирового спорта. Атлеты из 22 стран продолжают разыгрывать медали II Игр стран СНГ, передает спортивный обозреватель «МИР 24» Гиви Твалтвадзе.

Сегодня в шести городах Беларуси проходят состязания по девяти видам спорта , на кону 19 комплектов наград.

Новый день дарит новые медали сборной России. Штангистки принесли два золота в копилку национальной команды.

Зарина Гусалова была сильнее своих соперниц из Беларуси и Кубы, набрав в сумме двоеборья 237 килограммов. Продолжила победные традиции Мадина Келехсаева. Уроженка Северной Осетии оспаривала первую ступень пьедестала с местными штангистками, но им не помогла даже поддержка трибун. Рина Литошик третья, Кристина Марченко вторая.

«Спасибо моему тренеру, что помог мне добиться такого результата. У нас было три старта – Новый Уренгой, Саранск и сейчас здесь. Очень устали, поэтому будем отдыхать», – сказала белорусская тяжелоатлетка, призер II Игр стран СНГ Кристина Марченко.

Определились финалисты соревнований смешанных команд в дзюдо. За золото поборются Россия и Казахстан. По 12 парней и девушек в очных противостояниях будут оспаривать звание сильнейшей сборной турнира. Хотя неофициально оно уже у России: шесть золотых, пять серебряных и одна бронзовая награда по итогам трех дней. Всего в дзюдо разыгрывали 15 комплектов наград.

«На самом деле очень интересно, я рада, что сюда попала. Я поборолась и с азербайджанкой, и с белоруской. Все это дает мне очень хорошее настроение», –отметила российская дзюдоистка, победительница II Игр стран СНГ Виктория Мартыненко.