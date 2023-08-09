Сильнейшие легкоатлеты Содружества определились на II Играх СНГ

Команду из России усилил семейный состав – сестры-близняшки многоборки Дарья и Полина Ветровы. На Играх СНГ у каждой из них слабые стороны стали сильными. Говорят, что помогают и подготовка, и приметы.

«Я записываю в дневник желания свои, чтобы это все исполнилось, воплотилось. И я, самое главное, в себя верю. Мне понравилась резина – очень комфортная, ни твердая, ни мягкая. Прямо идеальная. Не крошится, это огромный плюс», – отметила Полина Ветрова.

На стадионе уникальная система «старт-финиш». Программа за считанные секунды фиксирует фальстарт, фотофиниш, измеряет точное расстояние, на которое улетел снаряд в состязаниях по метанию. Есть особенности и у покрытия. Оно держит форму в любую погоду.

На Играх начались соревнования по волейболу и современному пятиборью. Впереди таиландский бокс, самбо, каратэ и хоккей на траве.