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Сильнейшие легкоатлеты Содружества определились на II Играх СНГ

09.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сильнейшие легкоатлеты Содружества определились на II Играх СНГ
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Минске завершились соревнования по легкой атлетике, эта спортивная часть II Игр СНГ заняла четыре дня, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Это заключительный день соревнований по легкой атлетике. Прошли финалы сразу нескольких дисциплин, в том числе и самая эффектная – эстафетная гонка.

В легкой атлетике участвовали девять стран, а это 279 спортсменов. Лучше себя показали представители России, Беларуси и Узбекистана. Многие были на этой площадке впервые. Например, Асылзат Кыдырбай из Казахстана. За нее переживают и болеют на родине.

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Команду из России усилил семейный состав – сестры-близняшки многоборки Дарья и Полина Ветровы. На Играх СНГ у каждой из них слабые стороны стали сильными. Говорят, что помогают и подготовка, и приметы.

«Я записываю в дневник желания свои, чтобы это все исполнилось, воплотилось. И я, самое главное, в себя верю. Мне понравилась резина – очень комфортная, ни твердая, ни мягкая. Прямо идеальная. Не крошится, это огромный плюс», – отметила Полина Ветрова.

На стадионе уникальная система «старт-финиш». Программа за считанные секунды фиксирует фальстарт, фотофиниш, измеряет точное расстояние, на которое улетел снаряд в состязаниях по метанию. Есть особенности и у покрытия. Оно держит форму в любую погоду.

На Играх начались соревнования по волейболу и современному пятиборью. Впереди таиландский бокс, самбо, каратэ и хоккей на траве.



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Теги: Минск
 
 
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В соревнованиях участвовали 279 спортсменов из девяти стран.
 
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