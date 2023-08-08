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Лукашенко: Беларусь будет обеспечена всем необходимым

08.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко: Беларусь будет обеспечена всем необходимым
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Беларусь будет обеспечена всем необходимым. Так оценил продовольственную безопасность страны Александр Лукашенко, передает «МИР 24».

«Вы это видите, вы это знаете. И в этих условиях нам придется продовольственную безопасность обеспечивать. Я вижу, что мы будем обеспечены всем необходимым. Мы заготовим чуть меньше миллиона тонн для госнужд зерновых-колосовых, мы заготовим нужное количество рапса. Все здесь нормально складывается. Если организуемся как следует, мы не будем иметь проблем», – отметил Лукашенко.

Во вторник президент назначил нового главу министерства сельского хозяйства. Им стал Сергей Бартош. Ранее он занимал должность помощника президента – инспектора по Гомельской области. Перед министром белорусский лидер поставил ряд задач. В центре внимания – уборочная кампания. Наряду со сбором зерновых перед ведомством стоит еще одна задача. Это модернизация животноводства и перевод коров в технологичные комплексы. Сделать это планируют за пять лет.



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Глава государства во вторник назначил нового главу министерства сельского хозяйства.
 
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