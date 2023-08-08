Лукашенко: Беларусь будет обеспечена всем необходимым

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь будет обеспечена всем необходимым. Так оценил продовольственную безопасность страны Александр Лукашенко, передает «МИР 24».

«Вы это видите, вы это знаете. И в этих условиях нам придется продовольственную безопасность обеспечивать. Я вижу, что мы будем обеспечены всем необходимым. Мы заготовим чуть меньше миллиона тонн для госнужд зерновых-колосовых, мы заготовим нужное количество рапса. Все здесь нормально складывается. Если организуемся как следует, мы не будем иметь проблем», – отметил Лукашенко.