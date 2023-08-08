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Лукашенко: Беларусь будет обеспечена всем необходимым
08.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь будет обеспечена всем необходимым. Так оценил продовольственную безопасность страны Александр Лукашенко, передает «МИР 24».
Во вторник президент
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