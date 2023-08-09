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Уровень ВВП Беларуси вырос на 2%

09.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Уровень ВВП Беларуси вырос на 2%

Экономика Беларуси продолжает расти, и это несмотря на непрекращающиеся санкции. Об этом заявил глава Минэкономики страны Александр Червяков. На заседании Совета министров он подвел итоги работы за полугодие, сообщает «МИР 24».

«Мы видим, как работают промышленные предприятия, практически с темпом роста в 106% мы движемся по всем товарным позициям: и по транспорту, и по пищевой, и по легкой промышленности. Причем с опережением», – заявил министр экономики Беларуси Александр Червяков.

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Уровень ВВП вырос на 2%, а инфляция снизилась до 3%. Реальная зарплата белорусов стала выше на 3%. По словам министра, стремительный прирост в экономике виден с марта этого года. Основной спрос на белорусскую продукцию традиционно у российских потребителей. Появились новые рынки. Переориентирована логистика по доставке товаров.



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Реальная зарплата белорусов стала выше на 3%.
 
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