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Уровень ВВП Беларуси вырос на 2%
09.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Экономика Беларуси продолжает расти, и это несмотря на непрекращающиеся санкции. Об этом заявил глава Минэкономики страны Александр Червяков. На заседании Совета министров он подвел итоги работы за полугодие, сообщает «МИР 24».
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Уровень ВВП вырос на 2%, а инфляция снизилась до 3%. Реальная зарплата белорусов стала выше на 3%. По словам министра, стремительный прирост в экономике виден с марта этого года. Основной спрос на белорусскую продукцию традиционно у российских потребителей. Появились новые рынки. Переориентирована логистика по доставке товаров.
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Реальная зарплата белорусов стала выше на 3%.
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