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Погода в СНГ: штормовое предупреждение объявлено в Казахстане, в Кыргызстане спадает зной

09.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: штормовое предупреждение объявлено в Казахстане, в Кыргызстане спадает зной
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Москвичей в среду ожидают кратковременные дожди, местами ливни. Также не исключена гроза. Горожан и гостей столицы попросили не прятаться от дождя под деревьями и не парковать там автомобили. О погоде в странах Содружества – в репортажах корреспондентов «МИР 24».

Казахстан

В большинстве регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение. В прогнозе – ветер порывами до 23 метров в секунду. На юге республики грозы. Накануне дождь стеной обрушился на Алматы. Ливневые системы не справились с потоками воды. Некоторые улицы превратились в венецианские каналы, а дворы – в бассейны. Многие жители отнеслись к этому с юмором и воспользовались случаем. Так, алматинец устроил заплыв на спине возле своего дома.

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Беларусь

Белорусов ждет передышка от летней непогоды. В стране облачно и тепло. В среднем по республике +21, небольшие дожди пройдут только на востоке. За последние несколько дней в стране выпала половина месячной нормы осадков. По всей Беларуси затапливало улицы, с опозданием приезжали поезда. Пострадали линии электропередачи. Почти две тысячи городов и деревень остались без света. Сильнее всего последствия на севере республики: в Витебской области их устраняют до сих пор.

Кыргызстан

Солнце сжалилось над жителями Кыргызстана. Палящий зной спал. Сегодня в Бишкеке всего +34, без дождя. Прохладнее всего в Нарынской области, там 27 градусов тепла. А в горах температура еще ниже. Такой погоде радуются и животные. В Нарынской области барсуки вышли прогуляться на пастбище. Пастухам удалось снять целое семейство. Зверьки были так увлечены поиском пищи, что не заметили людей.



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В Беларуси облачно и тепло. На севере республики продолжают устранять последствия ливней.
 
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