Погода в СНГ: штормовое предупреждение объявлено в Казахстане, в Кыргызстане спадает зной

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Москвичей в среду ожидают кратковременные дожди, местами ливни. Также не исключена гроза. Горожан и гостей столицы попросили не прятаться от дождя под деревьями и не парковать там автомобили. О погоде в странах Содружества – в репортажах корреспондентов «МИР 24».

Казахстан

В большинстве регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение. В прогнозе – ветер порывами до 23 метров в секунду. На юге республики грозы. Накануне дождь стеной обрушился на Алматы. Ливневые системы не справились с потоками воды. Некоторые улицы превратились в венецианские каналы, а дворы – в бассейны. Многие жители отнеслись к этому с юмором и воспользовались случаем. Так, алматинец устроил заплыв на спине возле своего дома.

Фрески о погоде в эпоху железного века найдены в Кабардино-Балкарии

