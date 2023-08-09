Сборные Беларуси и Ирана сыграют в финале турнира по пляжному футболу на II Играх стран СНГ

«С самого первого матча ребята показывают отличный футбол. Команда выполняет все мои установки. Конечно, я доволен их игрой. И спасибо болельщикам, которые нас поддерживают», – сказал лавный тренер сборной Беларуси Николас Альварадо.

Решится судьба медалей и в вольной борьбе. Сборная России привезла на турнир очень серьезный состав. При этом специалисты всегда говорили, что, как у вольников, так и у классиков основная конкуренция – внутри страны. Единственная проблема – это отсутствие должной соревновательной практики в последнее время.

Уже неоднократно участники Игр отмечали высочайший уровень организации и искренность гостеприимства. Например, для сборной России по дзюдо организовали самый настоящий пикник. Ребят отвезли на берег озера, где были и катание на лодках, и шашлык, и спортивные игры. Тренеры не возражали, команда это заслужила: семь золотых, пять серебряных и одна бронзовая награда по итогам игр. Но спортсмен даже на отдыхе остается верен себе. Ребята устроили смешанный турнир по пляжному дзюдо и пытались освоить волейбол, хотя игра с мячом давались им с большим трудом.

В среду в семи городах Беларуси пройдут соревнования по 11 видам спорта, на кону 25 комплектов наград.