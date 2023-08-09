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Сборные Беларуси и Ирана сыграют в финале турнира по пляжному футболу на II Играх стран СНГ
09.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси – шестой день соревнований на II Играх стран СНГ. Главное его событие – финальный матч по пляжному футболу, в котором встречаются Беларусь и Иран, передает спортивный обозреватель «МИР 24» Гиви Твалтвадзе.
Букмекеры и специалисты уверяли, что в матче за золото соревнований по
«С самого первого матча ребята показывают отличный футбол. Команда выполняет все мои установки. Конечно, я доволен их игрой. И спасибо болельщикам, которые нас поддерживают», – сказал лавный тренер сборной Беларуси Николас Альварадо.
Решится судьба медалей и в вольной борьбе. Сборная России привезла на турнир очень серьезный состав. При этом специалисты всегда говорили, что, как у вольников, так и у классиков основная конкуренция – внутри страны. Единственная проблема – это отсутствие должной соревновательной практики в последнее время.
Уже неоднократно участники Игр отмечали высочайший уровень организации и искренность гостеприимства. Например, для сборной России по дзюдо организовали самый настоящий пикник. Ребят отвезли на берег озера, где были и катание на лодках, и шашлык, и спортивные игры. Тренеры не возражали, команда это заслужила: семь золотых, пять серебряных и одна бронзовая награда по итогам игр. Но спортсмен даже на отдыхе остается верен себе. Ребята устроили смешанный турнир по пляжному дзюдо и пытались освоить волейбол, хотя игра с мячом давались им с большим трудом.
В среду в семи городах Беларуси пройдут соревнования по 11 видам спорта, на кону 25 комплектов наград.
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В очередной соревновательный день в семи городах Беларуси пройдут соревнования по 11 видам спорта.
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