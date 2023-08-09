ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Сборные Беларуси и Ирана сыграют в финале турнира по пляжному футболу на II Играх стран СНГ

09.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сборные Беларуси и Ирана сыграют в финале турнира по пляжному футболу на II Играх стран СНГ
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси – шестой день соревнований на II Играх стран СНГ. Главное его событие – финальный матч по пляжному футболу, в котором встречаются Беларусь и Иран, передает спортивный обозреватель «МИР 24» Гиви Твалтвадзе.

Букмекеры и специалисты уверяли, что в матче за золото соревнований по пляжному футболу встретятся Россия и Беларусь, однако их прогноз сработал лишь наполовину. Подопечные Михаила Лихачева полуфинал с Ираном откровенно провалили, хотя по личным встречам счет был 3:0 в пользу россиян. А вот команда испанского специалиста Николаса Альварадо домашние трибуны привела в восторг. Белорусские футболисты отправили в ворота Омана четыре безответных мяча и сегодня в поборются за главный приз.

Алина Кабаева посетила турнир по художественной гимнастике на II Играх стран СНГ

«С самого первого матча ребята показывают отличный футбол. Команда выполняет все мои установки. Конечно, я доволен их игрой. И спасибо болельщикам, которые нас поддерживают», – сказал лавный тренер сборной Беларуси Николас Альварадо.

Решится судьба медалей и в вольной борьбе. Сборная России привезла на турнир очень серьезный состав. При этом специалисты всегда говорили, что, как у вольников, так и у классиков основная конкуренция – внутри страны. Единственная проблема – это отсутствие должной соревновательной практики в последнее время.

Уже неоднократно участники Игр отмечали высочайший уровень организации и искренность гостеприимства. Например, для сборной России по дзюдо организовали самый настоящий пикник. Ребят отвезли на берег озера, где были и катание на лодках, и шашлык, и спортивные игры. Тренеры не возражали, команда это заслужила: семь золотых, пять серебряных и одна бронзовая награда по итогам игр. Но спортсмен даже на отдыхе остается верен себе. Ребята устроили смешанный турнир по пляжному дзюдо и пытались освоить волейбол, хотя игра с мячом давались им с большим трудом.

В среду в семи городах Беларуси пройдут соревнования по 11 видам спорта, на кону 25 комплектов наград.



ДРУГИЕ НОВОСТИ СПОРТА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В очередной соревновательный день в семи городах Беларуси пройдут соревнования по 11 видам спорта.
 
Новости дня
Новости разные
 
Дневник II Игр стран СНГ в Беларуси. Четвертый выпуск
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.08.2023
Mir24.TV Belarus
09.08.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика