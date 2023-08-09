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Дневник II Игр стран СНГ в Беларуси. Четвертый выпуск

09.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Дневник II Игр стран СНГ в Беларуси. Четвертый выпуск
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

II Игры стран СНГ кипят в Беларуси. Поддержка с родины и эмоции на площадке: какие еще секреты побед у армянских волейболистов? Талисман «Рысик» и футболки с логотипами: чем можно закупиться на спортивном шоппинге? И как встретил Минск юных пловчих из Казахстана? Расскажем и покажем в этом выпуске Дневников II Игр стран СНГ.



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Теги: Минск
 
 
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Какие секреты побед у армянских волейболистов и как встретил Минск юных пловчих из Казахстана?
 
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